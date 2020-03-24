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Минсельхозпрод: Беларусь полностью обеспечена мясом, молоком, мукой и крупами

25.03.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусы полностью обеспечили себя мясной, молочной продукцией, крупами и мукой, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам — 235,1%, пояснили в ведомстве.

За первые два месяца наблюдался рост выпуска мясомолочной продукции, при необходимости есть возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза.

На складах, по данным Минсельхозпрода, поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, животного масла, молочных консервов, сообщает БелТА.

Круп и муки достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России запретила с 20 марта вывоз всех круп на 10 дней до особых указаний специальной рабочей группы. По данным источников «Интерфакса», запрет уже отменен. Белорусские торговые сети и импортеры круп, в том числе риса и гречки, сообщают, что испытывают трудности с их поставками из РФ, передает Tut.by.

 
 
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Белорусы полностью обеспечили себя мясной, молочной продукцией, крупами и мукой, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
 
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