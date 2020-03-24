Минсельхозпрод: Беларусь полностью обеспечена мясом, молоком, мукой и крупами

Белорусы полностью обеспечили себя мясной, молочной продукцией, крупами и мукой, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам — 235,1%, пояснили в ведомстве.

За первые два месяца наблюдался рост выпуска мясомолочной продукции, при необходимости есть возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза.

На складах, по данным Минсельхозпрода, поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, животного масла, молочных консервов, сообщает БелТА.

Круп и муки достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года.