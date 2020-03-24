В столице пропал 14-летний подросток - он ушел из дома 22 марта

Источник материала: Tut.by

В столице пропал 14-летний подросток. Как сообщает пресс-служба МВД, парень еще 22 марта ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

14-летний Ленчиков Владислав ушел из дома еще 22 марта.





Приметы: на вид 15−16 лет, рост примерно 160−165 см, худощавого телосложения, русые волосы средней длины, глаза голубого цвета.

Был одет: куртка черного цвета с меховым капюшоном рыжего цвета, байка серо-синего цвета, футболка салатового цвета, джинсы и кроссовки серого цвета.

Особые приметы: челка окрашена в светлый цвет.





Московское РУВД просит всех, кому что-либо известно о нахождении парня, сообщить по телефонам: 8 029 625-06-66, 8 044 726-03-04, 8 017 208-78-15 или 102.