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Полевая учеба воинов-связистов

25.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Руководителем полевого выхода является командир полка полковник Александр Шебулдаев.

Цель полевого выхода: совершенствование уровня полевой выучки военнослужащих подразделений полка, их слаженности при выполнении задач по предназначению в различных условиях учебно-боевой обстановки.

Задачи полевого выхода:

- совершенствование навыков командиров и штабов по руководству подразделениями при решении задач по связи;

- тренировка экипажей в развертывании и эксплуатации аппаратных
и станций, работе в составе узла связи, как самостоятельно, так и в составе сводных экипажей, подразделений во взаимодействии с другими узлами связи;

- проверка уровня специальной подготовки специалистов связи;

- совершенствование навыков личного состава в размещении подразделений в полевых условиях;

- совершенствование практических навыков в организации и проведении идеологической работы офицерами идеологической структуры полка
и командирами подразделений в полевых условиях, развитие у личного состава духовно-нравственных и эмоционально-волевых качеств.

На полевой выход привлекаются: управление полка, основные подразделения и подразделения обеспечения полка, также для обеспечения полевого выхода полка будут задействованы силы и средства 258 обоо.

Полевой выход проходит в несколько этапов, первым из которых стал марш подразделений полка в район проведения занятий.

Следующим этапом стало размещение подразделений связи
в районе проведения полевого выхода, в ходе которого выполняются мероприятия по инженерному оборудованию и маскировке, организации охраны района проведения занятий, оборудованию мест размещения личного состава и ВВСТ, полевого продовольственного пункта и другие мероприятия.

В последующих действиях в ходе полевого выхода воины-связисты отработают вопросы развертывания узлов связи и обеспечения устойчивой и непрерывной связи в различных условиях обстановки.

Учебные занятия проводятся как в дневное, так и ночное время. Связисты выполняют нормативы по специальной, тактико-специальной, инженерной, РХБЗ-подготовке, вождению ВВСТ.

Особое внимание во время занятий и выполнения нормативов уделяется освоению военнослужащими новых цифровых средств связи,
в частности, комплексных аппаратных связи П-261 «Мускат» и Р-409МБ, станции связи Р-434 «Цитрус».

Данный полевой выход для личного состава полка является важным этапом подготовки военнослужащих, ведь для многих из них – это первый полевой выход в их «военной» жизни, но нет и малейших сомнений, что они справятся с поставленными задачами успешно.

Тем более что в ходе полевого выхода полку предстоит участие
в контрольном занятии по тактико-специальной подготовке с войсками связи под руководством начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил. Участие в данном мероприятии станет своего рода экзаменом для военнослужащих полка.

Руслан АНАЦКО, подполковник

 
 
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