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В Минске в многоэтажке на пожаре погибла женщина
24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В квартире многоэтажки на Авроровской, 2, в Минске случился пожар. Погибла хозяйка квартиры. Подробности
В жилой комнате на четвертом этаже начался пожар. О задымлении в МЧС сообщили соседи.
Сотрудники МЧС нашли на полу в коридоре хозяйку квартиры 1970 года рождения. Она была без сознания. Женщину передали бригаде скорой помощи, но спасти ее не удалось, хозяйка квартиры умерла.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.
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В квартире многоэтажки на Авроровской, 2, в Минске случился пожар. Погибла хозяйка квартиры.
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