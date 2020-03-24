В Минске в многоэтажке на пожаре погибла женщина

Источник материала: Tut.by

В квартире многоэтажки на Авроровской, 2, в Минске случился пожар. Погибла хозяйка квартиры. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.





В жилой комнате на четвертом этаже начался пожар. О задымлении в МЧС сообщили соседи.

Сотрудники МЧС нашли на полу в коридоре хозяйку квартиры 1970 года рождения. Она была без сознания. Женщину передали бригаде скорой помощи, но спасти ее не удалось, хозяйка квартиры умерла.









Причина пожара устанавливается, рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.