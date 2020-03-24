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В Минске в многоэтажке на пожаре погибла женщина

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В квартире многоэтажки на Авроровской, 2, в Минске случился пожар. Погибла хозяйка квартиры. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.


В жилой комнате на четвертом этаже начался пожар. О задымлении в МЧС сообщили соседи.

Сотрудники МЧС нашли на полу в коридоре хозяйку квартиры 1970 года рождения. Она была без сознания. Женщину передали бригаде скорой помощи, но спасти ее не удалось, хозяйка квартиры умерла.



Причина пожара устанавливается, рассматриваемые версии — неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в жилой комнате.

 
Теги: Минск
 
 
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В квартире многоэтажки на Авроровской, 2, в Минске случился пожар. Погибла хозяйка квартиры.
 
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