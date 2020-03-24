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Житель Добруша решил помочь работникам ЖКХ и спилил дерево - теперь заплатит штраф

24.03.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Добруше коммунальщики убирали по просьбе местных жителей старые деревья и кустарники. Мужчина решил помочь им и тоже спилил дерево. Его соседке такое решение не понравилось. Теперь инициативному гражданину придется заплатить штраф, сообщает «Добрушскi край».


Фото: vdobrushe.by

Жительница улицы Революционной обратилась в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды и сообщила, что ее сосед спилил на улице ольху.

Когда приехали инспекторы, нарушитель как раз был рядом с поваленным деревом. Он объяснил, что решил таким образом помочь коммунальщикам. Тем более что ольха основательно наклонилась в сторону соседского забора.

Теперь за причиненный природе ущерб ему придется заплатить штраф в 243 рубля.

 
 
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В Добруше коммунальщики убирали по просьбе местных жителей старые деревья и кустарники. Мужчина решил помочь им и тоже спилил дерево.
 
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