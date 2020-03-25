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В Могилеве начали проводить тесты на COVID-19

25.03.2020 09:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тесты на COVID, помимо Минска, начали исследовать и в лаборатории Могилевского центра гигиены и эпидемиологии. Курьеров с биоматериалом принимают из двух областей: Могилевской и Витебской. За одни сутки здесь можно провести более двухсот тестов. Санитарная служба и система здравоохранения Беларуси успешно справляются. Большую роль сыграл опыт наших специалистов в изучении острых респираторных инфекций.

Наталья Шмелева, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "На базе нашей лаборатории более 20 лет существует национальный центр по гриппу и другим острым респираторным инфекциям. Это значит, что мы входим в систему глобального наблюдения за гриппом и респираторными инфекциями. В мировом масштабе мы работаем по одним и тем же стандартам. Благодаря этому наши специалисты проходят обучение в ведущих центрах Всемирной организации здравоохранения, в том числе и по молекулярной диагностике по проведению эпистемологического надзора за респираторными инфекциями. Это позволяет иметь определенный опыт, базу, которая позволяет своевременно реагировать, проводить диагностику на новые возникающие инфекции"

 
Теги: Минск
 
 
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Тесты на COVID, помимо Минска, начали исследовать и в лаборатории Могилевского центра гигиены и эпидемиологии. Курьеров с биоматериалом принимают из двух областей:...
 
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