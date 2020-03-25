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Беларусь вошла в топ-50 эффективных систем здравоохранения мира
25.03.2020 09:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь, Грузия и Россия единственные не входящие в Евросоюз постсоветские страны, чьи системы здравоохранения попали в топ-50 самых эффективных в мире. Об этом свидетельствуют данные Глобального рейтинга безопасности здоровья. Наша страна в нем занимает 40-ую строчку. По сути эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней. И в конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.
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Беларусь, Грузия и Россия единственные не входящие в Евросоюз постсоветские страны, чьи системы здравоохранения попали в топ-50 самых эффективных в мире. Об этом...
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