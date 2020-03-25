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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь вошла в топ-50 эффективных систем здравоохранения мира Беларусь, Грузия и Россия единственные не входящие в Евросоюз постсоветские страны, чьи системы здравоохранения попали в топ-50 самых эффективных в мире. Об этом...

Беларусь, Грузия и Россия единственные не входящие в Евросоюз постсоветские страны, чьи системы здравоохранения попали в топ-50 самых эффективных в мире. Об этом свидетельствуют данные Глобального рейтинга безопасности здоровья. Наша страна в нем занимает 40-ую строчку. По сути эксперты анализировали, насколько все страны мира готовы отреагировать на вспышки болезней. И в конкретном случае, насколько эффективны системы здравоохранения этих государств.