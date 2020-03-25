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Совет Министров продолжает приемы граждан
25.03.2020 09:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа сегодня запланирована встреча с министром финансов Максимом Ермоловичем, 27 марта на вопросы ответит председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.
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На сегодня запланирована встреча с министром финансов Максимом Ермоловичем, 27 марта на вопросы ответит председатель правления Белорусского республиканского...
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