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В Витебске идет суд над мужчиной, которого обвиняют в подготовке теракта
25.03.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский областной суд
Илью Сикорского обвиняют в приготовлении к совершению акта терроризма и финансированию террористической деятельности; покушении на вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность; участии в организации для террористической деятельности; разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
Процесс проходит в закрытом режиме.
За подготовку теракта грозит до 20 лет лишения свободы.
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За подготовку теракта ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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