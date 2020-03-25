В Витебске идет суд над мужчиной, которого обвиняют в подготовке теракта

Источник материала: Tut.by

Витебский областной суд рассматривает уголовное дело Ильи Сикорского, которого обвиняют в ряде преступлений, связанных с терроризмом. Процесс закрытый.

Илью Сикорского обвиняют в приготовлении к совершению акта терроризма и финансированию террористической деятельности; покушении на вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность; участии в организации для террористической деятельности; разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Процесс проходит в закрытом режиме.

За подготовку теракта грозит до 20 лет лишения свободы.