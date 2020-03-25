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Площадки для здоровья

25.03.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Новолукомльские коммунальщики в настоящее время заняты обустройством сразу четырёх тренажёрных площадок на дворовых территориях. Половина дела уже сделана. Четыре современных тренажёра плюс турник и брусья появились во дворе жилых домов №25 по улице Набережной и №2 по улице Панчука. Ещё один адрес, где работы завершены – ул. Энергетиков, 27. Новолукомльские коммунальщики в настоящее время заняты обустройством сразу четырёх тренажёрных площадок на дворовых территориях. Половина дела уже сделана. Четыре современных тренажёра плюс турник и брусья появились во дворе жилых домов №25 по улице Набережной и №2 по улице Панчука. Ещё один адрес, где работы завершены – ул. Энергетиков, 27. Скоро аналогичные площадки появятся по ул. Энергетиков, 8 и Панчука, 24.

Площадки для здоровья

– Важный проект удалось реализовать благодаря поддержке райисполкома, – рассказал директор УНП ЖКХ «Коммунальник» Александр Дабатовкин. – Нам были выделены средства, заработанные в прошлом году в ходе районного субботника. Всего – 10 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы закупить тренажёры и гимнастические снаряды. Установку производим собственными силами. Уже есть положительные отзывы. Горожанам очень понравилось, что во дворах стали появляться такие площадки. Особенно дети радуются. Пусть занимаются на здоровье.

Параллельно, сообщил руководитель коммунальной службы города энергетиков, в обустройстве дворовых территорий помощь оказывают представители малого бизнеса. Предприниматели готовы профинансировать установку игрового оборудования, закупить прочий инвентарь. Это замечательно. То, что называется социальной ответственностью. Пусть положительных примеров будет как можно больше.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Новолукомльские коммунальщики в настоящее время заняты обустройством сразу четырёх тренажёрных площадок на дворовых территориях. Половина дела уже сделана....
 
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