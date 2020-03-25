Аттракционы в Минске начнут работать во второй половине апреля

Источник материала: Полымя

В Минске аттракционы откроются для посетителей во второй половине апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер «Минскзелентрой» Владимир Бабивский.





«Аттракционы планируется открыть в третьей декаде апреля (с 20 по 30 апреля) при благоприятных погодных условиях. До 1 апреля все объекты будут расконсервированы, вплоть до открытия их будут проверять сотрудники Госпромнадзора на допуск к эксплуатации в сезоне. Таким образом, время открытия объектов напрямую зависит от погоды и от того, насколько быстро эксперты смогут провести все необходимые процедуры, чтобы можно было гарантировать безопасность посетителей», — сказал Владимир Бабивский.

В числе новшеств сезона — запуск системы продажи билетов через интернет в парках Челюскинцев и им. Горького. Как пояснил специалист, посетитель сможет с мобильного телефона отсканировать QR-код, перейти по гиперссылке на платежный сервис, там выбрать количество билетов и сам аттракцион и оплатить. При регистрации система единожды запросит данные банковской карточки, с которой пройдет оплата, и электронный адрес, куда придут билеты. Все QR-коды можно будет найти в парках на баннерах с информацией в том числе на английском.

Ранее в этих парках также внедрили оплату с помощью специальных карточек с пополняемым балансом. Такую карточку можно приобрести и пополнить на определенную сумму в кассе парка. Далее ее можно прикладывать при проходе на аттракцион, причем ее можно передавать третьим лицам или проводить по ней сразу несколько человек. Когда деньги закончатся, ее снова можно будет пополнить в кассе. Преимущество карточки в том, что в кассу нужно обратиться лишь для пополнения, но никак не для прохода на каждый аттракцион, как при традиционной оплате.

Таким образом, в этом году в Минске будет предложено три формы продажи билетов: традиционная через киоск, через QR-код и с помощью платежной карточки.

Напомним, всего сегодня «Минскзелентрой» эксплуатирует 56 аттракционов.

Источник: БелТА