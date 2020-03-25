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Карина и ее 15 душ. Побывали в чистой и тихой квартире-«зоопарке», где живут звери, птицы и рыбы

25.03.2020 10:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витеблянку Карину Шибут животные окружают везде. И на работе в зоомагазине, и дома: в трехкомнатной квартире у нее аж 15 питомцев! Это собаки, коты, черепахи, дегу, песчанки, попугаи, канарейка. Еще и рыбки! И все прекрасно ладят. Покой в этом «зверополисе» иногда нарушают лишь два «парня»: пес Бруно и кот Торику. Они с радостью сцапали бы кого-нибудь из мелких соседей по квартире — песчанку там или канарейку. Но из любви к хозяйке усмиряют охотничий нрав.

  • Татьяна МатвееваЖурналист TUT.BY

Карина Шибут живет в «трешке» на витебской Марковщине. Квартиру населяют еще 15 «душ» — пернатых, хвостатых, пушистых и панцирных.

— Но места всем точно хватает, — смеется девушка.

Знакомимся с летающим Огурцом, Кексом, который прячется в стакан, как в окоп, вылеченной от пневмонии черепахой и другими обитателями домашнего мини-зоопарка.


Карина Шибут. У ног — Бруно, на руках — Биба и Боба

Карина и еще 15 «душ»: Лада, Бруно, Лиза, Торику, Сыч, Лира, Огурец, Пшено, Биба, Боба, Кекс, Дэниел, Мия, Кокос и Максим

Вначале хозяйка «представляет» собак и кошек. Причем знает, когда у кого «именины»:

— Это — американский кокер-спаниель Лада. Она уже пожилая: 7 апреля будет 13 лет. А это — пятилетний кламбер-спаниель Бруно. Он Стрелец, родился 14 декабря. Трехцветная красавица — кошка Лиза, ей 7 лет, родилась 3 июня. А вот это неугомонное чудо — кот Торику: по-японски его кличка значит «хранитель». Ему 3 года, он — мартовский, но точно день рождения не скажу: подобрала его на улице. Ласково я называю его Трикоша.

Старушка Лада посапывает у ног хозяйки, а «трехцветка» Лиза греется на солнышке на подоконнике. А вот внимание Бруно и Торику приковано к шкафу — там, за стеклом, сидит тот, кого бы они бы с радостью словили. Но про объект их охоты — чуть позже.


На первом плане — Лада, за ней — Бруно. Клетка для дегу. Возле статуэтки кошки сидит Торику. На подоконнике — Лиза и клетка с канарейкой Пшено

— Три волнистых попугая: Сыч и Лира — они сидят в клетке, и где-то по квартире еще летает Огурец. На окне стоит клетка с канарейкой Пшено. Это мальчик. Всем птицам где-то по полтора года.

Среднеазиатские черепахи Биба и Боба живут в террариуме, но хозяйка выносит их к гостям.

— Бибе и Бобе — конечно, не по сто лет, а всего по три. Но они в нашем «царстве» самые мудрые создания.


Бруно наблюдает за черепахой

Еще в квартире живут пять грызунов: годовалые песчанки Кекс, Дэниел и Мия, и трехлетние дегу Кокос и Максим.

Песчанки похожи на мышей и очень забавны: становятся на лапки, прижимают их к груди и с любопытством изучают все вокруг. А дегу — это чилийские белки, но никакого отношения к привычным нам белкам не имеют и вообще похожи на тушканчиков. Нуждаются в постоянном общении, иначе дичают.

Бруно и Торику не сводят глаз с песчанки Кекса. Кот выпускает когти, пытаясь его словить, пес в любой миг готов броситься на потенциальную добычу. Но рыжего «мышонка» надежно защищает от «неприятелей» стекло шкафа. И если бы Кекс умел показать им «нос», он бы это сделал. А так хитро щурится на «охотников» из стакана, куда нырнул, как в окоп.

Торику злится, что песчанку не поймать. Подходит к креслу, где мирно лежит черепаха, и переворачивает ее лапой. Та в ответ злобно шипит. Торику поджимает хвост и прыгает на подоконник: от нечего делать можно составить компанию Лизе. Она, в отличие от Торику, кошка добрейшей души и никогда никого из «соседей» не задирает.


Лиза и Торику (сзади)

— Трикоша, да уймись ты наконец! — пытается призвать кота к порядку хозяйка. А сама гладит дегу. — Это — мои любимцы. Я всех своих питомцев, конечно, люблю по-своему, но дегу — особенно. Они очень контактные, эдакие милые домашние белки. Но одной из них не повезло: в доме, где животное раньше жило, ему оторвали хвост.


Дегу Кокос и Максим

В комнате с аквариумом сейчас ремонт, так что рыбок мы не увидели.

«Раньше паук рядом — и я в обмороке. Теперь он ползает по руке — и я не боюсь»

Сколько девушка себя помнит, с ней всегда были рядом животные:

— Когда я родилась, в семье были две собаки и кошка. Потом, как и любой ребенок, таскала домой щенков и котят. А на свои первые деньги, лет в семь, пошла и купила хомячка.

Кем стать, Карина знала с детства — конечно же, ветеринаром. Поступила в витебскую ветакадемию, но ушла со второго курса:

— У меня и раньше была бронхиальная астма, а тут она усилилась. Аллергии на животных у меня нет, но есть на пыль, плесень и формальдегиды. Выходила с занятий — и не могла дышать. Оставив учебу, поначалу жалела. Но потом поняла: эта профессия — не совсем моя. Ветврачам же приходится и усыплять животных. Я бы точно не смогла!


Сыч и Лира

Карина Шибут сейчас работает в зоомагазине, а еще подрабатывает на выставках живности в гипермаркете.

— Там я научилась ухаживать за разными видами: не только за животными, птицами, рыбами, грызунами, но и за пресмыкающимися. Сейчас дружу с парнем, у которого живет змея. Научилась принимать насекомых. А ведь раньше была жуткой арахнофобкой (арахнофобия — боязнь пауков. — Прим. TUT.BY): паук рядом — и я в обмороке. Сейчас он ползает по руке — и я не боюсь.

Но знания, полученные в ветакадемии, до сих пор полезны:

— Однажды вылечила кошку, которой дети сломали лапу так, что она болталась. Выходила одноглазого кота с ушными клещами. Всех моих пациентов и не перечислить: лечить несчастных бродяжек — это уже в порядке вещей.


Канарейка Пшено

«Кого-то подобрала, кого-то вылечила, кого-то подарили, кого-то купила»

— А как собралась ваша коллекция — из 15 «жителей»?

— Кот и кошка — «подобрыши». Лизу мне притащили дети с помойки. Она только родилась — и ее сразу выбросили. А Торику бродяжничал на улице примерно месяц. Поэтому он и умеет так хорошо охотиться. Пес Бруно рос в другой семье, и там ему сломали психику. Он бросался на детей, был очень нервный. Сейчас уже нормальный парень: знает команды, спокойно ходит на поводке, никогда ни на кого не кидается. Канарейку прежний хозяин хотел выбросить. Мужчине не понравился целый выводок — там было пять, как он считал, «некачественных» птенцов. Я всех забрала. Теперь Пшено живет у меня, остальных раздарила в добрые руки. Одну черепаху мне отдали на лечение: у нее была пневмония — бедняга жила в коробке возле балкона и простыла. А вторую подарил мой друг — чтобы первая не скучала.


Кстати, в квартире тихо.

— Прямо удивительно: никто не лает, не рычит, не мяукает, не пищит, никого не кусает, не задирает, не дерется, не делит еду. Как так?

— Ну, кроме Трикоши! На счету кота уже три преступления: он выбил псу Бруно глаз, убил чужого хомяка (жил у меня временно) и прибил мою канарейку. Очень сильно переживала. Чтобы я поскорее забыла ее гибель, друг купил мне попугая. Но однажды Трикоша получил знатный отпор! Мне на передержку отдали попугая ара. Кот на него напал. Ара его придавил — и держит! Птица-то не хилая. Больше Трикоша на него не охотился.


Умилительная картина: Лиза греется на солнце, а рядом Кекс пританцовывает под трели Пшено

Лада и Лиза дружат с другими питомцами.

— Кошка Лиза спит, а по ней спокойно ползают дегу, пролетают над ее головой птицы. Пернатые, кстати, любят иногда почистить шерсть собакам. И те не возражают.

А вот с мальчиками проблем больше:

— Спаниель Бруно — не такой разбойник, как Торику. Но в деревне он давил кур, а дома предмет его интересов — грызуны и птицы. К черепахам он хладнокровен. А вот котов любит и не трогает.

Лучше всех уживаются грызуны с птицами:

— Дегу могут залезть к канарейке и украсть ее еду. Или угоститься из кормушки у попугаев. И никто никогда не конфликтует.

«Некоторые думают: у меня балаган и вонь. Это не так»

Утро у Карины расписано по минутам: перед работой ей нужно всех покормить, вывести на прогулку собак и кошку Лизу — она тоже приучена к поводку. Вторая прогулка — вечером.


— Некоторые люди, когда слышат, что у меня столько животных, думают, что в моей квартире балаган и вонь. Нет, к чистоте я отношусь довольно щепетильно. И всех питомцев стараюсь содержать максимально правильно. У птиц — уборка в клетках каждые два дня. У черепах — «генеральная» в террариуме два раза в месяц. У дегу — чистка в клетке не реже раза в неделю. В аквариуме с рыбками — также наведение порядка по всем правилам. Я никого не завожу просто так, из прихоти. Сразу изучаю, как ухаживать за этим видом, потом принимаю решение: справлюсь ли. А люди, бывает, приходят в зоомагазин и говорят: «Хочу паука». Или: «Хочу попугая». А как за ними смотреть — понятия не имеют.

На кормежку всей «братии» уходит, по уверению Кристины, рублей 30 в месяц.

— Собаки едят натуральную пищу, в которую добавляю витамины. Лиза и Трикоша питаются кормами для стерилизованных котов. Это не те животные, которые будут есть кашу, как собаки. А птицам, грызунам и рыбкам покупаю специальные корма.

Девушка говорит, что без проблем может оставить свой «зверополис». Правда, ненадолго:

— Могу уехать на 2−3 дня. С собаками тогда гуляет бабушка. Она же кормит котов, птиц, грызунов. Черепахам же много корма не надо: скажем, кочана салата им хватит на несколько дней. Тем более, что всем животным надо устраивать разгрузочные дни. Поэтому мои отъезды им только на пользу. А когда возвращаюсь, мне все очень радуются. Но больше всех Лада — она же у нас самая старшая, мы с ней вместе росли.

Карина хочет пополнить домашний зоопарк: купить бернскую овчарку и назвать ее Штрудель, а еще мечтает о ящерице — бородатой агаме.


Песчанка Кекс обожает хозяйку

— А все ли соседи многоэтажки понимают ваше увлечение? Есть ли такие, кто, узнав про 15 питомцев в квартире, крутят пальцем у виска?

— Мои собаки не лают, не скулят, они совершенно адекватные, ни на кого не бросаются на улице. И на прогулке я всегда за ними убираю, хожу с пакетиком и совочком. Если мы хотим жить, как в Европе, то нужно и вести себя, как в Европе. В том числе и по отношению к животным. А грызуны, птицы живут в квартире и никому не доставляют дискомфорта. Иногда в зоомагазине покупатели признаются, что им тяжело ухаживать за кошкой или собакой. «А у меня 15 животных, и мне не тяжело». — «Да вы что? Классно! Но я бы так никогда не смог!». То есть агрессии у людей ко мне нет. Просто многие думают, что за столькими питомцами нужно целыми днями ухаживать, ухаживать и ухаживать. Но это не так. Да и забота о них мне не в тягость: я очень их люблю!

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Теги: Минск
 
 
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Витеблянку Карину Шибут животные окружают везде. И на работе в зоомагазине, и дома: в трехкомнатной квартире у нее аж 15 питомцев! Это собаки, коты, черепахи, дегу,...
 
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