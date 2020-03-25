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В Пинске планируют обустроить площадки для крупногабаритного мусора
25.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как отметил Валерий Сороченко, заместитель генерального директора по саночистке ЖКХ г. Пинска, когда такие площадки появятся, жителей города проинформируют об их расположении и о том, какой крупногабаритный мусор, например, шкафы, диваны можно на них выбрасывать.
Пока же в городе таких площадок нет, проблему вывоза строительного и крупногабаритного мусора (например, старой мебели) в ЖКХ предлагают решать двумя способами.
Первый — позвонить по номеру 33-03-45 и заказать контейнер нужного объема, который доставят прямо к дому. Эта услуга платная и обойдется от 6,46 до 86,09 руб.
Второй вариант — пинчане могут самостоятельно и абсолютно бесплатно своим транспортом вывезти крупногабаритный мусор на полигон, который расположен в районе деревни Вулька-Городищенская в Пинском районе. Сделать это можно в любой день, кроме воскресенья, с 9.00 до 17.00.
Напомним, к 2024 году в Пинске
По информации
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> В Пинске со временем планируют обустроить 20 площадок для сбора крупногабаритного мусора, места для них уже определены. Сегодня ЖКХ разрабатывает региональную...
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