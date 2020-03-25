В Пинске планируют обустроить площадки для крупногабаритного мусора

Источник материала: Полесская правда



В Пинске со временем планируют обустроить 20 площадок для сбора крупногабаритного мусора, места для них уже определены. Сегодня ЖКХ разрабатывает региональную схему вывоза твердых коммунальных отходов, в которую они и будут включены. Как пояснили в администрации городского жилищно-коммунального хозяйства, как только поступит финансирование, закупят специальные контейнеры и автомобиль для вывоза таких отходов.

Как отметил Валерий Сороченко, заместитель генерального директора по саночистке ЖКХ г. Пинска, когда такие площадки появятся, жителей города проинформируют об их расположении и о том, какой крупногабаритный мусор, например, шкафы, диваны можно на них выбрасывать.

Пока же в городе таких площадок нет, проблему вывоза строительного и крупногабаритного мусора (например, старой мебели) в ЖКХ предлагают решать двумя способами.

Первый — позвонить по номеру 33-03-45 и заказать контейнер нужного объема, который доставят прямо к дому. Эта услуга платная и обойдется от 6,46 до 86,09 руб.

Второй вариант — пинчане могут самостоятельно и абсолютно бесплатно своим транспортом вывезти крупногабаритный мусор на полигон, который расположен в районе деревни Вулька-Городищенская в Пинском районе. Сделать это можно в любой день, кроме воскресенья, с 9.00 до 17.00.

Напомним, к 2024 году в Пинске планируют построить мусороперерабатывающий завод. Он будет обслуживать непосредственно столицу Полесья, Пинский и Ивановский районы.

По информации медиахолдинга «Варяг»