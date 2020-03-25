Коммунальников поздравили с профессиональным праздником

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Традиционно свой профессиональный праздник в четвертое воскресенье марта отмечали работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. По этому поводу накануне, 20 марта, в актовом зале Глусского УКП «Жилкомхоз» прошло торжественное мероприятие.

За профессионализм и ответственность, добросовестный труд, умение работать слаженно и результативно спасибо коллективу сказал директор предприятия Владимир Желдак. Он пожелал собравшимся дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия. За достижения в профессиональной деятельности были отмечены 13 работников предприятия. Так, Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства был награжден тракторист Дмитрий Рудько, Почетной грамотой управления ЖКХ Могилёвского облисполкома — бухгалтер Светлана Кушаль. Грамоты УКП «Жилкомхоз» за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ были вручены рабочему по благоустройству Андрею Раковцу, рабочей по комплексной уборке Нине Федосовой, водителю Андрею Радько, сантехнику Константину Маханько, электрику Геннадию Федько, каменщику Павлу Храпко, оператору котельной Виктору Полуяну, инженеру по ГО Виолетте Жоровой, слесарям-ремонтникам Михаилу Громыко и Игорю Куксику. Почетной грамотой Могилёвского обкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий отмечена секретарь профсоюзной первичной организации «Жилкомхоза» Татьяна Сергейчик.

А. АВТУХОВА, фото автора