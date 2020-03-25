ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коммунальников поздравили с профессиональным праздником

25.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Коммунальников поздравили с профессиональным праздником
Традиционно свой профессиональный праздник в четвертое воскресенье марта отмечали работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. По этому поводу накануне, 20 марта, в актовом зале Глусского УКП «Жилкомхоз» прошло торжественное мероприятие.

За профессионализм и ответственность, добросовестный труд, умение работать слаженно и результативно спасибо коллективу сказал директор предприятия Владимир Желдак. Он пожелал собравшимся дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия. За достижения в профессиональной деятельности были отмечены 13 работников предприятия. Так, Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства был награжден тракторист Дмитрий Рудько, Почетной грамотой управления ЖКХ Могилёвского облисполкома — бухгалтер Светлана Кушаль. Грамоты УКП «Жилкомхоз» за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ были вручены рабочему по благоустройству Андрею Раковцу, рабочей по комплексной уборке Нине Федосовой, водителю Андрею Радько, сантехнику Константину Маханько, электрику Геннадию Федько, каменщику Павлу Храпко, оператору котельной Виктору Полуяну, инженеру по ГО Виолетте Жоровой, слесарям-ремонтникам Михаилу Громыко и Игорю Куксику. Почетной грамотой Могилёвского обкома профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий отмечена секретарь профсоюзной первичной организации «Жилкомхоза» Татьяна Сергейчик.

А. АВТУХОВА, фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно свой профессиональный праздник в четвертое воскресенье марта отмечали работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. По этому...
 
Новости дня
Новости общества
 
Уволили и не предупредили. Восстановит ли суд работника в прежней должности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика