ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Вооружённых Силах Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности

25.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Вооружённых Силах Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности
В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности. В соответствии с планом подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил приступили к следующему этапу проверки. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада и подразделения 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили перемещение в районы сосредоточения и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Военнослужащие 103-й овдбр после марша в назначенный район приступили к отработке задач комплексного учения, в ходе которого отрабатывают вопросы маскировки, организации охранения и разведки. Основное внимание на данном этапе учения уделяется вопросам слаживания батальонов и подразделений обеспечения.

С десантно-штурмовым батальоном 38-й одшбр со средствами усиления проводится батальонное тактическое учение на полигоне «Домановский».

Учения десантников являются очередным этапом совершенствования форм и способов применения подразделений сил специальных операций для борьбы с терроризмом, а также проверки их способности выполнить поставленные задачи в любых условиях обстановки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности. В соответствии с планом подразделения сил специальных операций Вооруженных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Карина и ее 15 душ. Побывали в чистой и тихой квартире-«зоопарке», где живут звери, птицы и рыбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика