В Вооружённых Силах Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности

Источник материала: Полесская правда



В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается проверка боевой готовности. В соответствии с планом подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил приступили к следующему этапу проверки. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада и подразделения 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили перемещение в районы сосредоточения и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Военнослужащие 103-й овдбр после марша в назначенный район приступили к отработке задач комплексного учения, в ходе которого отрабатывают вопросы маскировки, организации охранения и разведки. Основное внимание на данном этапе учения уделяется вопросам слаживания батальонов и подразделений обеспечения.

С десантно-штурмовым батальоном 38-й одшбр со средствами усиления проводится батальонное тактическое учение на полигоне «Домановский».

Учения десантников являются очередным этапом совершенствования форм и способов применения подразделений сил специальных операций для борьбы с терроризмом, а также проверки их способности выполнить поставленные задачи в любых условиях обстановки.