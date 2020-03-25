Уволили и не предупредили. Восстановит ли суд работника в прежней должности?

Источник материала: Полесская правда





Михаил (имя изменено по этическим причинам) трудился в организации на основании срочного трудового договора.

«Меня уволили в связи с окончанием его срока, но не предупредили об этом за месяц. Прав ли был наниматель? Могу ли я в судебном порядке требовать восстановления на работе?» – задается вопросом мужчина.

– Согласно действующему законодательству, истечение срока действия контракта является основанием для его прекращения. Это происходит в последний день его функционирования, независимо от того, рабочий он или выходной, – пояснила главный правовой инспектор труда Минской областной организации Белхимпрофсоюза Елена Силич. – Прекращение трудового договора (контракта) в связи с истечением срока действия не является увольнением по инициативе нанимателя, поэтому особый порядок его расторжения и дополнительные гарантии для работника в данном случае не действуют. Тем не менее установлен определенный порядок прекращения контракта, который в данном случае наниматель нарушил.

Так, ч. 2 ст. 2613 Трудового кодекса Беларуси (далее – ТК) предусмотрено, что стороны, заключившие контракт, не позднее чем за 1 месяц до истечения срока его действия обязаны письменно предупредить друг друга о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. При этом уведомление должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать дату ознакомления с ним работника и его подпись.

Установленный законодательством месячный срок является минимальным, следовательно, стороны вправе уведомить друг друга о принятом решении за более продолжительное время. Также эти нормы могут предусматриваться коллективным договором организации.

Если же наниматель уволил подчиненного без предварительного предупреждения, то работник имеет право на защиту своих интересов и может обратиться в суд. Сам по себе факт неуведомления о решении продолжить или прекратить трудовые отношения не является основанием для восстановления в должности (если наниматель не допустил других нарушений, которые влекут удовлетворение иска работника). Однако факты, указанные Михаилом, являются нарушением порядка увольнения. Поэтому согласно ст. 246 ТК работник может заявить в суде требования о взыскании с нанимателя компенсации морального вреда.

Ирина Владимирова,

официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси