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Сотрудница райисполкома оформила сожителя опекуном вымышленных детей - и пара получила 30 тысяч рублей
25.03.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске милиция
Пара совершила преступление еще в 2015 году, когда женщина работала в отделе образования местного исполкома.
— Одной из обязанностей подозреваемой являлось составление решений об установлении опеки над несовершеннолетними. Она воспользовалась этим и наряду с реальными данными других попечителей внесла в соответствующий бланк сведения своего сожителя — тот якобы тоже должен быть назначен опекуном двоих малолетних детей. На самом деле сирот никогда не существовало, — рассказали в милиции региона.
Фиктивный документ был заверен подписью и печатью должностных лиц райисполкома и передан в бухгалтерию для начисления ежемесячных пособий. Все выплаты поступали на расчетный счет, который был открыт вторым подозреваемым.
Мошенническая схема работала пять лет — до момента, пока в централизованной бухгалтерии не стали сверять списки опекунов, и о выявленном несоответствии сообщили в милицию.
За это время пара успела получить почти 30 тысяч рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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Сотрудница райисполкома оформила сожителя опекуном вымышленных детей - и пара получила 30 тысяч рублей
Мошенническая схема работала пять лет - до момента, пока в централизованной бухгалтерии не стали сверять списки опекунов.
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