«Конечно, сердце может болеть из-за любви!» Кардиологи - о пациентах и случаях из практики

Источник материала: Tut.by

Как думаете, сердце может болеть из-за неразделенной любви? Да и вообще — как определить, что болит именно оно? Влияет ли на здоровье сердца наше питание и то, на каком боку мы любим спать ночью? Мы пригласили в студию кардиологов и задали им эти вопросы. А также узнали о том, какие симптомы должны насторожить человека и как часто нужно делать ЭКГ.