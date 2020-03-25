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«Конечно, сердце может болеть из-за любви!» Кардиологи - о пациентах и случаях из практики
25.03.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как думаете, сердце может болеть из-за неразделенной любви? Да и вообще — как определить, что болит именно оно? Влияет ли на здоровье сердца наше питание и то, на каком боку мы любим спать ночью? Мы пригласили в студию кардиологов и задали им эти вопросы. А также узнали о том, какие симптомы должны насторожить человека и как часто нужно делать ЭКГ.
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Какие симптомы должны вас насторожить, как часто нужно делать ЭКГ и вредно ли это, а также правда ли, что сердце само по себе болеть не может?
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