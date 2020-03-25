ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тема начисления заработной платы работникам бюджетной сферы находится на постоянном контроле КГК

25.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Тема начисления заработной платы работникам бюджетной сферы находится на постоянном контроле КГК
Тема начисления заработной платы работникам бюджетной сферы после введения новых условий оплаты труда находится на постоянном контроле в Комитете государственного контроля Брестской области. Об этом корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов.

С целью оперативного выявления и устранения возможных нарушений Комитетом области по указанной тематике проведена «прямая телефонная линия» и контрольно-аналитические мероприятия.

Так, основанием для реагирования Комитета послужили обращения преподавателей одного из учреждений образования Кобринского района. При разбирательстве доводы заявителей о необоснованном снижении начисленной заработной платы за январь 2020 г. в сравнении с декабрем 2019 г. подтвердились. При этом одному из учителей недоначислено 89,83 руб., а у другого разница составила 165,05 руб. По результатам рассмотрения поступивших обращений разница в сумме заработной платы за январь 2020 г. доначислена и выплачена работникам в марте 2020 г. Кроме того, за допущенные нарушения директор учреждения образования привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как установлено Комитетом в ходе контрольных мероприятий причиной снижения выплаченной работнику заработной платы являлись также и технические ошибки бухгалтерских служб при начислении заработной платы по-новому.

Так, в одном из учреждений образования города Бреста было установлено снижение начисленной заработной платы одному из работников за февраль 2020 г. в сравнении с декабрем 2019 г. на 9,25 руб. При этом причиной снижения уровня заработной платы явилась техническая ошибка бухгалтерской службы, в результате которой за февраль 2019 г. работнику не была начислена 5 процентная премия от суммы оклада, выплата которой предусмотрена действующим в настоящее время законодательством. После вмешательства Комитета недостающая сумма выплачена работнику в марте 2020 г.

Дмитрий Бархатов подчеркнул, что Комитетом государственного контроля Брестской области будут продолжены контрольно-аналитические мероприятия по вопросу порядка начисления заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом введения новых условий оплаты труда.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Тема начисления заработной платы работникам бюджетной сферы после введения новых условий оплаты труда находится на постоянном контроле в Комитете...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В связи с возникшими обстоятельствами». Белгосцирк отменил представления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика