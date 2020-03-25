Тема начисления заработной платы работникам бюджетной сферы находится на постоянном контроле КГК

Источник материала: Полесская правда



Тема начисления заработной платы работникам бюджетной сферы после введения новых условий оплаты труда находится на постоянном контроле в Комитете государственного контроля Брестской области. Об этом корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов.

С целью оперативного выявления и устранения возможных нарушений Комитетом области по указанной тематике проведена «прямая телефонная линия» и контрольно-аналитические мероприятия.

Так, основанием для реагирования Комитета послужили обращения преподавателей одного из учреждений образования Кобринского района. При разбирательстве доводы заявителей о необоснованном снижении начисленной заработной платы за январь 2020 г. в сравнении с декабрем 2019 г. подтвердились. При этом одному из учителей недоначислено 89,83 руб., а у другого разница составила 165,05 руб. По результатам рассмотрения поступивших обращений разница в сумме заработной платы за январь 2020 г. доначислена и выплачена работникам в марте 2020 г. Кроме того, за допущенные нарушения директор учреждения образования привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как установлено Комитетом в ходе контрольных мероприятий причиной снижения выплаченной работнику заработной платы являлись также и технические ошибки бухгалтерских служб при начислении заработной платы по-новому.

Так, в одном из учреждений образования города Бреста было установлено снижение начисленной заработной платы одному из работников за февраль 2020 г. в сравнении с декабрем 2019 г. на 9,25 руб. При этом причиной снижения уровня заработной платы явилась техническая ошибка бухгалтерской службы, в результате которой за февраль 2019 г. работнику не была начислена 5 процентная премия от суммы оклада, выплата которой предусмотрена действующим в настоящее время законодательством. После вмешательства Комитета недостающая сумма выплачена работнику в марте 2020 г.

Дмитрий Бархатов подчеркнул, что Комитетом государственного контроля Брестской области будут продолжены контрольно-аналитические мероприятия по вопросу порядка начисления заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом введения новых условий оплаты труда.