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Чемпионат по парению пройдет в Минске

25.03.2020 13:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зрители смогут увидеть показательные выступления банщиков. Также будут проведены мастер-классы и практические консультации. Специалисты расскажут о правилах посещения бань, температурном режиме и уходе за телом. Чемпионат назначен на 16 мая.

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Зрители смогут увидеть показательные выступления банщиков. Также будут проведены мастер-классы и практические консультации. Специалисты расскажут о правилах...
 
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