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Чемпионат по парению пройдет в Минске
25.03.2020 13:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗрители смогут увидеть показательные выступления банщиков. Также будут проведены мастер-классы и практические консультации. Специалисты расскажут о правилах посещения бань, температурном режиме и уходе за телом. Чемпионат назначен на 16 мая.
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Зрители смогут увидеть показательные выступления банщиков. Также будут проведены мастер-классы и практические консультации. Специалисты расскажут о правилах...
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