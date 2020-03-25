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«Потерял смысл жизни». Судят парня, который трезвый и в здравом уме разнес топором «Евроопт» в Бресте

25.03.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 марта в Бресте рассматривают уголовное дело по обвинению 19-летнего Валентина Янучени, который в августе прошлого года разгромил топором «Евроопт» и угрожал милиционеру.


Фото: Скрин-шот видео

Обвиняемый до задержания учился в ДОСААФ и работал грузчиком на почте. Холост, детей нет, ранее не судим. Ему предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: хулиганство, умышленное уничтожение имущества и угроза насилия в отношении сотрудника милиции.

По версии обвинения, ночью 17 августа прошлого года он топором разнес стеклопакеты дверей «Евроопта» и вошел в закрытый магазин. Там стал крушить все, что попадалось на глаза.

Государственный обвинитель, старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова, зачитала длинный список поврежденного имущества частных компаний, которые арендовали в «Евроопте» торговые площади: мобильные телефоны, витрины, телевизоры, стеклянные двери, продукты питания, морозильник, бутылки с квасом, автомобиль Renault Sandero, который выставлялся у входа в торговый центр… Общая сумма причиненного ущерба — 32,3 тысячи рублей. Из них примерно половина — ущерб, нанесенный МТС.

Милицию на дебошира вызвал сотрудник службы безопасности торгового центра. Прибывший наряд попытался успокоить обвиняемого и задержать. Валентин отказывался выполнять их требования и не подпускал к себе. Затем и вовсе стал угрожать милиционеру, который приблизился к нему для задержания, и замахнулся топором. Успокоился обвиняемый только после двух предупредительных выстрелов в воздух.

Как указано в материалах дела, обвиняемый был трезв и в здравом уме — осознавал противоправный характер своих деяний и мог руководить ими.

Видео: Следственный комитет

«У тебя же есть мать, отец, подумай о них»

Валентин Янученя признал вину в хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а в угрозе сотруднику милиции — нет. Его допросят в суде последним. Первым выступил потерпевший сотрудник департамента охраны.

Он рассказал, что ночью прибыл с напарником по вызову в торговый центр. На входе они заметили разбитую входную дверь, пошли на шум и увидели парня с топором.

По словам милиционера, обвиняемый на их требование опустить топор не реагировал.

— Я стал у него спрашивать, что случилось. Может, его девушка бросила? Он сказал, что никто его не бросал, что он потерял смысл жизни. Я подошел к нему, чтобы задержать, но он стал в стойку. Мы с напарником остановились, опять начали его просить положить топор. Говорили: «У тебя же есть мать, отец, подумай о них, положи топор, пока ничего хуже не сделал». А если бы он выбежал на улицу с этим топором… Там же есть заведения, кафе, заправка.

Диалог с Валентином не складывался. Уговоры сотрудников милиции он пропускал мимо ушей и продолжал громить имущество.

— По нему не было видно, что он находился в состоянии опьянения. Он игнорировал нас, как будто не слышал, — рассказал потерпевший

Когда к нему приблизился милиционер, обвиняемый сжал в руках топор и пошел ему навстречу.

— Он держал топор в руках так же, как и наносил удары по стеклу. Я почувствовал угрозу для своей жизни и сделал два предупредительных выстрела в воздух. После этого он остановился, как вкопанный… Будто в ступоре. После чего отошел спиной к стене, прижался, присел, топор опустил. Сотрудник Ленинского департамента охраны выбежал, рискуя своей жизнью, и выбил у него топор из рук, — рассказал потерпевший.

Моральный вред милиционер с обвиняемого решил не взыскивать. Вопрос наказания он оставил на усмотрение суда.

«Мне действительно жаль»

После потерпевшего в суде выступили свидетели — предприниматели, имущество которых пострадало во время нападения. Некоторые из них сообщили, что нанесенный вред родственники обвиняемого им возместили, и попросили строго не наказывать парня.

Перед каждым Валентин в суде извинился:

— Хотел бы принести свои извинения. Мне действительно жаль.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Московского района Бреста. Во время процесса заслушают показания свидетелей, а затем выступит обвиняемый.

Самая строгая статья, которая ему вменяется — умышленное повреждение имущества в особо крупном размере — предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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