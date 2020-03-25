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Вооруженные Силы Беларуси отрабатывают применение современных цифровых средств связи

25.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Вооруженные Силы Беларуси отрабатывают применение современных цифровых средств связи

Комплексных аппаратных средств связи П-261 «Мускат».

На фоне комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженный Сил с подразделениями 60 отдельного полка связи проводится полевой выход. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Цель полевого выхода – совершенствование уровня полевой выучки военнослужащих, их слаженности при выполнении задач по предназначению в различных условиях учебно-боевой обстановки.

Особое внимание во время занятий уделяется освоению военнослужащими современных цифровых средств связи: комплексных аппаратных средств связи П-261 «Мускат» и станции связи Р-434 «Цитрус», которые обеспечивают взаимодействие системы связи Вооруженных Сил с сетью электросвязи общего пользования Республики Беларусь.

Это уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи Вооруженных Сил, предназначенные для устойчивого управления войсками. К примеру, две машины мобильного комплекса «Мускат» заменяют собой, по меньшей мере, шесть аппаратных старого парка, что позволяет меньшим количеством личного состава обеспечивать качество связи, отвечающее всем современным требованиям по мобильности, скрытности, защищенности и надежности. Все процессы организации и установления связи полностью автоматизированы.

В конце полевого выхода связистов ждет экзамен – участие в контрольном занятии по тактико-специальной подготовке с войсками связи под руководством начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил.

 
 
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> Комплексных аппаратных средств связи П-261 «Мускат». На фоне комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженный Сил с подразделениями 60...
 
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