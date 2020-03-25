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На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал минчанин. Мужчина погиб

25.03.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал молодой минчанин. Он погиб на месте. Об этом сообщает МВД.

23 марта в 00.45 под поезд Москва-Брест попал минчанин 1990 года рождения. От полученных травм он скончался на месте. Предварительно, мужчина переходил пути по пешеходному настилу перед приближающимся поездом.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 18 несчастных случаев. 15 человек погибло, еще трое были травмированы.

 
Теги: Брест
 
 
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На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал молодой минчанин. Он погиб на месте.
 
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