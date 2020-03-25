|
На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал минчанин. Мужчина погиб
25.03.2020 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал молодой минчанин. Он погиб на месте. Об этом
23 марта в 00.45 под поезд Москва-Брест попал минчанин 1990 года рождения. От полученных травм он скончался на месте. Предварительно, мужчина переходил пути по пешеходному настилу перед приближающимся поездом.
С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 18 несчастных случаев. 15 человек погибло, еще трое были травмированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал молодой минчанин. Он погиб на месте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)