На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал минчанин. Мужчина погиб

Источник материала: Tut.by

На перегоне Столичный-Курасовщина под поезд попал молодой минчанин. Он погиб на месте. Об этом сообщает МВД.

23 марта в 00.45 под поезд Москва-Брест попал минчанин 1990 года рождения. От полученных травм он скончался на месте. Предварительно, мужчина переходил пути по пешеходному настилу перед приближающимся поездом.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 18 несчастных случаев. 15 человек погибло, еще трое были травмированы.