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Правила оплаты проезда по белорусским дорогам изменятся

25.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно документу, с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени. В настоящее время учитывается пройденный километраж.

Для оплаты за период времени нужно приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно, на официальном сайте оператора системы.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае, если автомобилист не оплатил проезд по платной дороге или сделал это частично. В такой ситуации водитель должен рассчитаться в течение двух часов с момента фиксации нарушения. Эта возможность исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
 
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В Беларуси появится возможность почасовой оплаты за пользование платными дорогами. Это предусмотрено Указом № 108, который подписал Президент.
 
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