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Министр здравоохранения отвечает на вопросы студентов о ситуации с коронавирусом. Live
25.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Национальном пресс-центре идет онлайн-трансляция «Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси». На вопросы, которые волнуют студентов и не только, отвечают министр здравоохранения Владимир Караник, заместитель главврача минской инфекционной больницы Олег Скрипко и начальник главного управления высшего образования Минобра Сергей Касперович.
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25 марта в Национальном пресс-центре прошла онлайн-трансляция «Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с COVID-19 в Беларуси». На вопросы, которые волнуют...
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