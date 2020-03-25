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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощь пожилым в Дзержинском районе Чтобы снизить риск заболеваний, в Минской области активно оказывают поддержку пожилым людям. Они могут оставить свои заявки в территориальных центрах социального...

Чтобы снизить риск заболеваний, в Минской области активно оказывают поддержку пожилым людям. Они могут оставить свои заявки в территориальных центрах социального обслуживания. Соцработники помогут с покупкой продуктов питания и лекарств, а также заберут медицинский рецепт в поликлиниках. В Дзержинском районе такая работа идет постоянно, однако в последние дни число обращений значительно увеличилось.Такую работу ведут не только городские службы. Поддерживают и жителей деревень. Помощь социальным работникам оказывают и волонтеры.