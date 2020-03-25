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Помощь пожилым в Дзержинском районе
25.03.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы снизить риск заболеваний, в Минской области активно оказывают поддержку пожилым людям. Они могут оставить свои заявки в территориальных центрах социального обслуживания. Соцработники помогут с покупкой продуктов питания и лекарств, а также заберут медицинский рецепт в поликлиниках. В Дзержинском районе такая работа идет постоянно, однако в последние дни число обращений значительно увеличилось.
Такую работу ведут не только городские службы. Поддерживают и жителей деревень. Помощь социальным работникам оказывают и волонтеры.
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Чтобы снизить риск заболеваний, в Минской области активно оказывают поддержку пожилым людям. Они могут оставить свои заявки в территориальных центрах социального...
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