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Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65 тысяч цветов

25.03.2020 16:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ранняя весна позволила коммунальщикам Минской области начать работы по благоустройству населенных пунктов почти на месяц раньше. Так, в Солигорске перекладывают пешеходные дорожки вдоль школ. Возлей  шестой  старый  асфальт меняют на современную цветную плитку с узором. В скверах и во дворах обрезают сухие ветви деревьев. Занимаются и ямочным ремонтом.
При въезде в город появится новая флористическая клумба. Всего же к сезону высадят около 65 тысяч цветов.

 
 
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Ранняя весна позволила коммунальщикам Минской области начать работы по благоустройству населенных пунктов почти на месяц раньше. Так, в Солигорске перекладывают...
 
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