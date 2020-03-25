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Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65 тысяч цветов
25.03.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРанняя весна позволила коммунальщикам Минской области начать работы по благоустройству населенных пунктов почти на месяц раньше. Так, в Солигорске перекладывают пешеходные дорожки вдоль школ. Возлей шестой старый асфальт меняют на современную цветную плитку с узором. В скверах и во дворах обрезают сухие ветви деревьев. Занимаются и ямочным ремонтом.
При въезде в город появится новая флористическая клумба. Всего же к сезону высадят около 65 тысяч цветов.
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Ранняя весна позволила коммунальщикам Минской области начать работы по благоустройству населенных пунктов почти на месяц раньше. Так, в Солигорске перекладывают...
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