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На остановках появились карты достопримечательностей Минска

25.03.2020 17:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Карты достопримечательностей появились на остановках транспорта в Минске! На них обозначены культурные места, которые можно посетить со скидкой. В столице их около 60 - музеи, театры и кафе. Сниженная цена действует в течение трех лет с момента приобретения специальной карты гостя. Распространяется акция на музеи, кафе и рестораны, прокат автомобилей и даже медицинские учреждения. Цена карты от 8 до 70 рублей.
Карта гостя позволяет сэкономить и во время путешествий по стране - посетить можно более тысячи культурных и развлекательных объектов.

 
Теги: Минск
 
 
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Карты достопримечательностей появились на остановках транспорта в Минске! На них обозначены культурные места, которые можно посетить со скидкой. В столице их...
 
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