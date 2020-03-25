«Это были полынь и шалфей!». В суде выслушали руководителя кружка, который якобы курил марихуану с детьми

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжаются судебные заседания по делу руководителя частного кружка робототехники, который который, по мнению следствия, на уроках употреблял наркотики и склонял к этому своих учеников. Ранее на суде уже выслушали потерпевших — троих подростков, которые проходили обучение у обвиняемого, а также свидетелей. Одно судебное заседание было закрытым — изучались материалы под грифом «секретно». В среду, 25 марта, суд выслушал позицию обвиняемого.



Фото: 015.by

Напомним, руководителя частного кружка робототехники задержали в октябре прошлого года на рабочем месте — в офисе, который он снимал для занятий в центре города. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Взрослые были уверены , что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям, и настаивали на более тщательной проверке случившегося.

Всего в деле трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.

С самого начала судебных заседаний и родители потерпевших, и сам обвиняемый просили сделать слушания закрытыми. В среду, 25 марта обвиняемый выступил с таким же ходатайством, объяснив, что дело стало резонансным и из-за этого страдает как сам мужчина, так и его семья. Также закрытым суд просили сделать и представители потерпевших. Они рассказывали, что находятся в стрессовой ситуации и им было бы спокойнее, если бы зале не было сторонних наблюдателей. Ходатайство поддержал гособвинитель, говоря о том, что в процессе затрагиваются интересы несовершеннолетних.

Судья ходатайство не удовлетворил, однако предложил присутствующим проявить сознательность и покинуть зал, если у них есть желание. Остались лишь участники судебного разбирательства и журналисты.

Руководитель кружка рассказал, что с детьми марихуану не курил, а предлагал ученикам лишь полынь и шалфей, но все обставлял так, чтобы это выглядело, как что-то незаконное: закрывал на ключ дверь, говорил шепотом. В общем, якобы, «создавал некую иллюзию».



Фото: TUT.BY

На вопрос гособвинителя, зачем он это делал, мужчина объяснил, что на рабочем месте время от времени курил марихуану и, боясь быть разоблаченным, решил таким образом себя обезопасить. Мол, если дети будут причастны к чему-то якобы незаконному, то будут молчать.

Мужчина признает себя виновным только в хранении и переработке наркотических средств без цели сбыта.

Он рассказывает, что марихуану для личного потребления он купил один раз у незнакомых людей около гродненского Драмтеатра. Часть оставил дома, а часть спрятал в мужском туалете на этаже здания, где находилась студия робототехники.

Курил марихуану и дома, и на работе. Использовал бутылку и «пипетку». В один из летних дней 2018 года он делал ремонт в помещении кружка и в очередной раз употребил наркотик, а бутылку выкинул в мусорку, где ее увидел один из потерпевших.

Руководитель кружка испугался, что юноша кому-нибудь расскажет об этом, и пригласил того вместе покурить. Однако, как утверждает обвиняемый, подростку он предложил не марихуану, а полынь.

— Полынь я стал курить в Узбекистане. Там была жирная и плотная пища, от которой мне было не очень хорошо. Местные жители рассказали, что может стать легче, если покурить полынь. Я купил там ее в аптеке, покурил. Тяжесть прошла. Я знал, что это трава также обладает легким расслабляющим действием. Поэтому я предложил потерпевшему ее, а не наркотик!

Руководитель кружка рассказывает, что таким образом предлагал детям полынь несколько раз. Потом ее заменил шалфей: мол, мужчина просто не смог найти полынь в городских аптеках.

При этом обвиняемый объясняет, что никогда ученикам не говорил, что курить они будут именно марихуану. Он подчеркивает, что все время говорил: «трава» или «травка».

Что касается эпизода, где мужчина предлагал ученикам якобы психотропные вещества — так называемые «марки», то гродненец объясняет, что это были просто листы бумаги с шалфеем.

— Тогда как вы объясните, что потерпевшие говорили о том, что после употребления так называемой «марки» они испытывали различные, не всегда приятные, ощущения. Например, изменялись цвета? — спрашивает гособвинитель.

— Не знаю. Может быть, эффект плацебо.

Объяснить, почему в таком случае в моче одного из подростков были обнаружены каннабиноиды, обвиняемый тоже не смог.

Также мужчина извинился перед подростками и их родителями за то, что по его вине им пришлось участвовать и в расследовании, и в судебном заседании.

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