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Более 60 технических строений украсит художественная роспись

25.03.2020 19:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Объекты кабельных сетей в Минске в этом году приобретут новый внешний вид. На трансформаторных будках и других технических строениях появятся настоящие картины. Росписью занимаются штатные художники. В этом сезоне специалисты Минских кабельных сетей поучаствовать в росписи приглашают  всех начинающих и профессиональных мастеров.

К росписи объектов кабельных сетей присоединятся и студенты. Творческую работу планируется совместить с прохождением производственной практики учащимися колледжа искусств.

 
Теги: Минск
 
 
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Объекты кабельных сетей в Минске в этом году приобретут новый внешний вид. На трансформаторных будках и других технических строениях появятся настоящие картины....
 
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