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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дачники спрашивают - программа "Дача" отвечает Поможем решить все дачные головоломки. Соседка поделилась луковицами безвременника. Как ухаживать за этим растением? (Вероника, д. Чернавцы) Безвременник -...

Поможем решить все дачные головоломки.Безвременник - очень красивое и совсем неприхотливое растение. Один из самых популярных сортов безвременника Waterlilly цветет махровыми цветочками.Растение луковичное. Одна луковичка дает приличное количество цветков.Безвременник может расти абсолютно на любой почве, ему неважно освещение. А радовать он будет вас весь сезон. Весной выпускается довольно широкий лист, цветов нет. Потом этот лист отмирает, и осенью появляется такая красота из этой луковицы. Поэтому его назвали безвременник, цветет без времени. И главное - растение не требует никакого ухода: ни подкормок, ни выкопки, ни обрезки. Им можно просто любоваться.Самый простой и удобный вариант - укрыть грядки от непогоды. Не обязательно тратиться на дорогие теплицы. Несколько дуг (на любом участке найдется что-то подходящее), укрывной материал - и ваши посадки под надежной защитой.Для парника лучше всего подойдет спанбонд плотностью 40-50 граммов на метр квадратный. Он защитит ваши посадки от дождя, града, сильного ветра, заморозков и туманов.Зима в этом году была совсем не снежная. Но некоторым растениям и этого хватило. Есть такая проблема у лаванды. Она иногда выпревает под снегом. У нас здесь дорожка, мы снег чистим, и образуются большие сугробы снега. С одной стороны, это хорошо, натуральное укрытие, она не вымерзает. Но иногда случается такое, что веточки ломаются, и впоследствии получается такое якобы гнездо.Для любителей лаванды знакомая картинка. Не птичек же селить в это гнездышко! Но с кустиком не придется попрощаться. После первого цветения сделайте лаванде формирующую стрижку - и кустики сами вернут свою красивую форму.Как объяснить иностранцу, что такое дача?! Это же просто невозможно! Только наши люди знают о таком удивительном месте. Смотрите программуна нашем сайте.