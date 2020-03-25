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Дачники спрашивают - программа "Дача" отвечает

25.03.2020 17:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поможем решить все дачные головоломки.

Соседка поделилась луковицами безвременника. Как ухаживать за этим растением? (Вероника, д. Чернавцы)

Безвременник - очень красивое и совсем неприхотливое растение. Один из самых популярных сортов безвременника Waterlilly цветет махровыми цветочками.
Растение луковичное. Одна луковичка дает приличное количество цветков. 

Дачники спрашивают - программа "Дача" отвечает


Безвременник может расти абсолютно на любой почве, ему неважно освещение. А радовать он будет вас весь сезон. Весной выпускается довольно широкий лист, цветов нет. Потом этот лист отмирает, и осенью появляется такая красота из этой луковицы. Поэтому его назвали безвременник, цветет без времени. И главное - растение не требует никакого ухода: ни подкормок, ни выкопки, ни обрезки. Им можно просто любоваться.

В прошлом году большая часть посадок погибла от сильного града. Как уберечь урожай в этом году? (Виктория, д. Старина)

Самый простой и удобный вариант - укрыть грядки от непогоды. Не обязательно тратиться на дорогие теплицы. Несколько дуг (на любом участке найдется что-то подходящее), укрывной материал - и ваши посадки под надежной защитой. 

Дачники спрашивают - программа "Дача" отвечает


Для парника лучше всего подойдет спанбонд плотностью 40-50 граммов на метр квадратный. Он защитит ваши посадки от дождя, града, сильного ветра, заморозков и туманов. 

Зимой кустики моей любимой лаванды разломались от снега. Как спасти растения? (Елена, Светлогорск)

Зима в этом году была совсем не снежная. Но некоторым растениям и этого хватило. Есть такая проблема у лаванды. Она иногда выпревает под снегом. У нас здесь дорожка, мы снег чистим, и образуются большие сугробы снега. С одной стороны, это хорошо, натуральное укрытие, она не вымерзает. Но иногда случается такое, что веточки ломаются, и впоследствии получается такое якобы гнездо. 

Дачники спрашивают - программа "Дача" отвечает


Для любителей лаванды  знакомая картинка. Не птичек же селить в это гнездышко! Но с кустиком не придется попрощаться. После первого цветения сделайте лаванде формирующую стрижку - и кустики сами вернут свою красивую форму.

Как объяснить иностранцу, что такое дача?! Это же просто невозможно! Только наши люди знают о таком удивительном месте. Смотрите программу "Дача" на нашем сайте.
 
 
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Поможем решить все дачные головоломки. Соседка поделилась луковицами безвременника. Как ухаживать за этим растением? (Вероника, д. Чернавцы) Безвременник -...
 
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