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Дачники спрашивают - программа "Дача" отвечает
25.03.2020 17:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоможем решить все дачные головоломки.
Соседка поделилась луковицами безвременника. Как ухаживать за этим растением? (Вероника, д. Чернавцы)
Безвременник - очень красивое и совсем неприхотливое растение. Один из самых популярных сортов безвременника Waterlilly цветет махровыми цветочками.
Растение луковичное. Одна луковичка дает приличное количество цветков.
Безвременник может расти абсолютно на любой почве, ему неважно освещение. А радовать он будет вас весь сезон. Весной выпускается довольно широкий лист, цветов нет. Потом этот лист отмирает, и осенью появляется такая красота из этой луковицы. Поэтому его назвали безвременник, цветет без времени. И главное - растение не требует никакого ухода: ни подкормок, ни выкопки, ни обрезки. Им можно просто любоваться.
В прошлом году большая часть посадок погибла от сильного града. Как уберечь урожай в этом году? (Виктория, д. Старина)
Самый простой и удобный вариант - укрыть грядки от непогоды. Не обязательно тратиться на дорогие теплицы. Несколько дуг (на любом участке найдется что-то подходящее), укрывной материал - и ваши посадки под надежной защитой.
Для парника лучше всего подойдет спанбонд плотностью 40-50 граммов на метр квадратный. Он защитит ваши посадки от дождя, града, сильного ветра, заморозков и туманов.
Зимой кустики моей любимой лаванды разломались от снега. Как спасти растения? (Елена, Светлогорск)
Зима в этом году была совсем не снежная. Но некоторым растениям и этого хватило. Есть такая проблема у лаванды. Она иногда выпревает под снегом. У нас здесь дорожка, мы снег чистим, и образуются большие сугробы снега. С одной стороны, это хорошо, натуральное укрытие, она не вымерзает. Но иногда случается такое, что веточки ломаются, и впоследствии получается такое якобы гнездо.
Для любителей лаванды знакомая картинка. Не птичек же селить в это гнездышко! Но с кустиком не придется попрощаться. После первого цветения сделайте лаванде формирующую стрижку - и кустики сами вернут свою красивую форму.
Как объяснить иностранцу, что такое дача?! Это же просто невозможно! Только наши люди знают о таком удивительном месте. Смотрите программу
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Поможем решить все дачные головоломки. Соседка поделилась луковицами безвременника. Как ухаживать за этим растением? (Вероника, д. Чернавцы) Безвременник -...
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