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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лесничие начали заготовку березового сока Витаминный сезон в разгаре. В лесничествах собирают и заготавливают березовый сок. Что не успело приобрести население, разбирают перерабатывающие предприятия....

Витаминный сезон в разгаре. В лесничествах собирают и заготавливают березовый сок. Что не успело приобрести население, разбирают перерабатывающие предприятия. Современные технологии позволяют даже после термической обработки сохранять все полезные свойства напитка. Поставляют березовый сок и за границу: в Россию, Узбекистан и Туркменистан.Место для подсочки выбирается заранее специалистами. За нарушения предусмотрен штраф. В этом году лесхозы планируют собрать более 5 тысяч тонн березового нектара. Он, кстати, неотъемлемый ингредиент авторских блюд.Завершится сезон в начале апреля, если погода сохранится такой же теплой.