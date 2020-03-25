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Лесничие начали заготовку березового сока
25.03.2020 19:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВитаминный сезон в разгаре. В лесничествах собирают и заготавливают березовый сок. Что не успело приобрести население, разбирают перерабатывающие предприятия. Современные технологии позволяют даже после термической обработки сохранять все полезные свойства напитка. Поставляют березовый сок и за границу: в Россию, Узбекистан и Туркменистан.
Место для подсочки выбирается заранее специалистами. За нарушения предусмотрен штраф. В этом году лесхозы планируют собрать более 5 тысяч тонн березового нектара. Он, кстати, неотъемлемый ингредиент авторских блюд.
Александр Чикилевский, руководитель гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси: "В данном случае я томил куриную грудку в березовом соке по технологии sous-vide примерно полтора часа. Было очень важно, чтобы грудка взяла аромат березового сока, чтобы она просто томилась. Чтобы сок попал в серединку этой курицы, чтобы получилась нежная куриная мякоть и плюс вот этот тонкий аромат березового сока. Можно из березового сока сделать мороженое, можно при помощи молекулярных текстур сделать пудру либо снег".
Завершится сезон в начале апреля, если погода сохранится такой же теплой.
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Витаминный сезон в разгаре. В лесничествах собирают и заготавливают березовый сок. Что не успело приобрести население, разбирают перерабатывающие предприятия....
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