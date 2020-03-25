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Помощь с доставкой на дом. Волонтеры и общественные организации помогают пожилым людям

25.03.2020 21:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни в первую очередь акцент на тех, кто особенно нуждается в помощи. Накануне Глава государства поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми. Губернаторы, руководители районов, все представители органов власти на местах настроены работать в этом направлении. В процессе уже участвуют общественные организации, помогают и волонтеры. И это не только социальные работники по долгу своей службы, но и простые белорусы. И таких неравнодушных людей - немало. 

О человеческом отношении друг к другу -  Андрей Ястребов. Целый день выезды на помощь, нередко и в ночные смены, когда и минуты свободной нет. Привыкнуть к работе в скорой сможет не каждый - рассказывает бобруйчанка Елена Кучинская. Сама в службе уже четверть века. Серебряный юбилей. Медработник, а еще - мама, бабушка, сама за рулем. В свободное от работы время и по велению сердца помогает тем, кто в эти дни остался дома один. Пара минут, чтобы заехать в центр социального обслуживания. Здесь Елена Кучинская частый гость. Узнать, кому нужна помощь, созвониться с адресатами. И в путь. Все-таки одинокие люди не избалованы общением. Поэтому для  них волонтер еще и собеседник. И такое участие не остается без благодарности. Марафон добра в Беларуси поддержали многие. В помощь пожилым людям работают горячие линии. Волонтеры предлагают сходить в магазин за продуктами, за лекарствами в аптеку. Только в Могилевском регионе - 85 тысяч человек в поле зрения социальных служб. 


Волонтеры помогают пожилым людям


Помощь не знает границ. Причем объединяются целыми поселками. Агрогородок Бабиничи Оршанского района - не исключение. Где друг друга знают. Поэтому и отношение к социальным работникам и волонтерам, как к родным. Людмила Маслакова  - одна из добровольных помощниц, которым всегда  рады пенсионеры. Вместе с заказом продуктов, лекарств, еще и памятка, как обезопасить себя в период подъема вирусных заболеваний. Ажиотажа, конечно, нет, но в день по паре просьб в районный центр соцобслуживания поступает. Порой и сами обзванивают пожилых. 

Помощь с доставкой на дом. Волонтеры и общественные организации помогают пожилым людям


Принимают заявки и волонтеры отряда "Экос" Щучинской гимназии. Дел много. Но успевают все совмещать с учебой. И даже успевают добраться до самых отдаленных поселков. Горячие линии в Щучине начинают работать в 9 утра - и до самого вечера. Еще никому не отказали. Подключилась и местная власть. А на таких совещаниях, как это, обсуждаются вопросы, которые нужно решить в первую очередь. Причем такая помощь не ограничена сроками. И совершенно бесплатная. Для этого у белорусов достаточно возможностей, а главное - доброты.  

 
 
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В эти дни в первую очередь акцент на тех, кто особенно нуждается в помощи. Накануне Глава государства поручил всей вертикали власти подключиться к работе с...
 
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