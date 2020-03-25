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Жировичский монастырь в этом году отметит 500 лет со дня основания

25.03.2020 21:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жировичский монастырь в этом году отметит знаковую дату - 500 лет со дня основания обители. Это единственный монастырь в нашей стране, который никогда не закрывался. Он действовал даже в военное время. Правда, многие предметы и документы были вывезены за пределы. Сейчас ведутся работы по восстановлению. В частности, старейшего братского корпуса и колокольни. 

Елена Бормотова о подготовке к юбилею. Историческое здание самого большого монастырского комплекса Беларуси - колокольня Жировичского монастыря - сегодня в строительных лесах. Идут восстановительные работы. Некогда готическое строение в XIX веке перестроили в стиле классицизма. Его и сохранят современные мастера. 


Восстановление объектов монастырского комплекса


Идут работы и на старейшем братском корпусе обители. Здание, которое строилось на протяжении нескольких столетий. В ходе изыскательных работ установили, что первые фундаменты были заложены в XVII веке. Но восстановить на этот период  невозможно. Придется избавиться от наслоений более позднего периода. 


Артефакты истории Жировичской обители


Реконструкция и реставрация древних культовых строений проходит под четким научным руководством, ведь духовные святыни  -  это еще и памятники архитектуры. Согласно законодательству нашей страны о историко-культурных ценностях, все работы проходят в сопровождении археологов. Многие находки  сегодня -  экспонаты церковно-археологического музея. Картина "Явление Жировичской иконы Божьей Матери", о которой долгое время было неизвестно. Ее обнаружили совершенно случайно в ходе исследования различных строений монастыря: чердаков, стен, подвалов. После проведения научных изыскательных работ стало известно, что сакральное полотно было создано в конце XVIII - начале XIX века, а спрятано, скорее всего, в ходе Первой мировой войны - в 1915 году, когда шла эвакуация церковных ценностей, библиотеки и архива монастыря.

Жировичский монастырь в этом году отметит 500 лет со дня основания


Загадки сакральных полотен


Ученые предполагают, что один из иерархов, изображенных на картине, - архиерей Семашко, который смог объединить представителей православной и униатской конфессий. Собрание книжных памятников отображает историю сакральных изданий, которые на богослужениях использовали в Беларуси. До нашего времени нет ни одного фундаментального исследования по истории Жировичского монастыря. Это своего рода научный детектив, где множество версий и неизвестно, сколько времени понадобится на раскрытие загадки. 


Научное возрождение древнего духовного центра


Сразу несколько исследований по истории Жировичского монастыря будут введены в научный оборот к юбилею обители, в том числе и работа по самому раннему периоду -  XV веку. Это совместный труд церковной и исторической науки Беларуси. 

 
 
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Жировичский монастырь в этом году отметит знаковую дату - 500 лет со дня основания обители. Это единственный монастырь в нашей стране, который никогда не закрывался....
 
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