В Гомеле открылся жесткий дискаунтер «Грошык». Рассказываем, что там с ценами

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 25 марта открылся третий в стране и первый в городе жесткий дискаунтер «Грошык». Сеть магазинов связана с крупнейшим ритейлером страны «Еврооптом». Рассказываем, что в новом магазине с ценами.





Расположился дискаунтер на улице Ефремова, 16а — это напротив проходной завода самоходных комбайнов и посреди множества многоэтажек. Работать дискаунтер будет с девяти утра до девяти вечера.





На площади 1200 м2 разместилось более тысячи наименований товаров: бакалея, фрукты, овощи, рыба, молочная и мясная продукция, а также полуфабрикаты.

Цены обещают ниже, чем в соседних магазинах. Этого, объясняют в «Грошике», удается достичь за счет минимизации издержек. В первую очередь минимизированы затраты на логистику, так как товар поставляется кратно палето-местам. Также снижены трудозатраты персонала, поскольку покупатели будут брать товар непосредственно с палет. А за счет большой торговой площади объекта уменьшаются и операционные издержки.





Например, килограмм бананов стоит 2,39 рубля, мандаринов — 2,29 рубля, свежемороженый минтай — 4,99 рубля за кг, а скумбрия — 4,79.





Кило фарша обойдется в 5,49 рубля, замороженной спаржевой фасоли — в 2,59 рубля, гречку в упаковке 0,7 кг продают за 1,15 рубля, кофе «Нескафе Голд» — за 7,79 рубля за 190 г, а чай «Липтон» — за 4,49 рубля за упаковку из 100 пакетиков.









В «Грошыке» недорогие сухофрукты — килограмм кураги стоит 3,99 рубля, чернослива без косточки — 5,19 рубля. А пачка сливочного масла стоит меньше двух рублей.





Для тех, кто не любит готовить, имеется витрина с полуфабрикатами. Есть также прилавок с хлебом и сдобой.





Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в «Хите», а ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».





Дискаунтеры «Грошык» уже работают в Слониме и Солигорске. В начале апреля «Грошык» появится в Бресте (Я.Купалы, 111е), в апреле — в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.