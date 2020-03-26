Уникальные фото Минска с труднодоступной крыши - там сейчас Администрация президента

Источник материала: Tut.by

Как выглядит Минск с крыши Администрации президента? Представить можно, взглянув на уникальные фото из прошлого. В 1960-х в здании на Карла Маркса, 38 располагался Центральный комитет Компартии Беларуси. Неизвестный сфотографировал город с труднодоступного объекта, а в наши дни эти снимки попали к владельцам исторических пабликов в соцсетях. Выбрали самые интересные.

Архив из 150 фотографий, сделанных в 1960-х, сохранился у минчанина. Имя автора неизвестно, но у него был доступ к интересной точке для съемки — крыше ЦК КПБ. В кадр попали первомайская демонстрация, площадь без Дворца Республики и замена обветшавшего советского флага на новый.

Снимки из архива Ивана Тиринова, другие фото сообщества «Минск Фото История Новости» можно посмотреть на страницах в фейсбуке , «ВКонтакте» , инстаграме .



Центральный сквер (Александровский) и Центральная (Октябрьская) площадь. Еще далеко до строительства Дворца Республики, поэтому сразу за площадью виден ряд домов по улице Интернациональной



Вид на перекресток улиц Энгельса и Карла Маркса во время первомайской демонстрации



Театр Янки Купалы в «советском» фасаде



1964 год. Окончание строительства здания кинотеатра «Пионер»



Здесь уже 1965−1966 год. «Пионер» уже в строю



На переднем плане — дом по Энгельса, 18, он и сейчас стоит прямо через дорогу от Администрации президента, рядом с кинотеатром «Пионер»



Ленинская библиотека



Дом офицеров, снятый с разных ракурсов и в разное время года







Можно рассмотреть: на Доме офицеров висят баннеры к юбилею Победы 1965 года, по проспекту движется колонна. Судя по погоде, это парад на 7 ноября







Вертолет над городом







А так меняли флаг на главном здании Минска. В кадр попали флагшток и люди, которые занимались заменой







