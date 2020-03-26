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Уникальные фото Минска с труднодоступной крыши - там сейчас Администрация президента

26.03.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как выглядит Минск с крыши Администрации президента? Представить можно, взглянув на уникальные фото из прошлого. В 1960-х в здании на Карла Маркса, 38 располагался Центральный комитет Компартии Беларуси. Неизвестный сфотографировал город с труднодоступного объекта, а в наши дни эти снимки попали к владельцам исторических пабликов в соцсетях. Выбрали самые интересные.

Архив из 150 фотографий, сделанных в 1960-х, сохранился у минчанина. Имя автора неизвестно, но у него был доступ к интересной точке для съемки — крыше ЦК КПБ. В кадр попали первомайская демонстрация, площадь без Дворца Республики и замена обветшавшего советского флага на новый.

Снимки из архива Ивана Тиринова, другие фото сообщества «Минск Фото История Новости» можно посмотреть на страницах в фейсбуке, «ВКонтакте», инстаграме.


Центральный сквер (Александровский) и Центральная (Октябрьская) площадь. Еще далеко до строительства Дворца Республики, поэтому сразу за площадью виден ряд домов по улице Интернациональной

Вид на перекресток улиц Энгельса и Карла Маркса во время первомайской демонстрации

Театр Янки Купалы в «советском» фасаде

1964 год. Окончание строительства здания кинотеатра «Пионер»

Здесь уже 1965−1966 год. «Пионер» уже в строю

На переднем плане — дом по Энгельса, 18, он и сейчас стоит прямо через дорогу от Администрации президента, рядом с кинотеатром «Пионер»

Ленинская библиотека

Дом офицеров, снятый с разных ракурсов и в разное время года


Можно рассмотреть: на Доме офицеров висят баннеры к юбилею Победы 1965 года, по проспекту движется колонна. Судя по погоде, это парад на 7 ноября


Вертолет над городом


А так меняли флаг на главном здании Минска. В кадр попали флагшток и люди, которые занимались заменой


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Теги: Минск
 
 
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Как выглядит Минск с крыши Администрации президента? Представить можно, взглянув на уникальные фото из прошлого. В 1960-х в здании на Карла Маркса, 38 располагался...
 
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