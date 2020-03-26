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Уникальные фото Минска с труднодоступной крыши - там сейчас Администрация президента
26.03.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как выглядит Минск с крыши Администрации президента? Представить можно, взглянув на уникальные фото из прошлого. В 1960-х в здании на Карла Маркса, 38 располагался Центральный комитет Компартии Беларуси. Неизвестный сфотографировал город с труднодоступного объекта, а в наши дни эти снимки попали к владельцам исторических пабликов в соцсетях. Выбрали самые интересные.
Архив из 150 фотографий, сделанных в 1960-х, сохранился у минчанина. Имя автора неизвестно, но у него был доступ к интересной точке для съемки — крыше ЦК КПБ. В кадр попали первомайская демонстрация, площадь без Дворца Республики и замена обветшавшего советского флага на новый.
Снимки из архива Ивана Тиринова, другие фото сообщества «Минск Фото История Новости» можно посмотреть на страницах в
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Как выглядит Минск с крыши Администрации президента? Представить можно, взглянув на уникальные фото из прошлого. В 1960-х в здании на Карла Маркса, 38 располагался...
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