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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соцработники помогают пожилым людям Помощь одиноким пожилым людям во всех уголках страны. Чтобы снизить риск распространения сезонных заболеваний, социальные службы сейчас работают с удвоенной...

Помощь одиноким пожилым людям во всех уголках страны. Чтобы снизить риск распространения сезонных заболеваний, социальные службы сейчас работают с удвоенной силой. Помогают с покупкой лекарств и продуктов. За помощью старики могут обратиться в территориальные центры. Такую работу сейчас проводят не только городские службы. Помощь оказывают и на селе. На подмогу приходят и волонтеры.