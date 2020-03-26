ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Соцработники помогают пожилым людям

26.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Помощь одиноким пожилым людям во всех уголках страны. Чтобы снизить риск распространения сезонных заболеваний, социальные службы сейчас работают с удвоенной силой. Помогают с покупкой лекарств и продуктов. За помощью старики могут обратиться в территориальные центры. Такую работу сейчас проводят не только городские службы. Помощь оказывают и на селе. На подмогу приходят и волонтеры. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь одиноким пожилым людям во всех уголках страны. Чтобы снизить риск распространения сезонных заболеваний, социальные службы сейчас работают с удвоенной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Литва продлила действие транзитного коридора - по нему белорусы могут вернуться домой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика