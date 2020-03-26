|
Соцработники помогают пожилым людям
26.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомощь одиноким пожилым людям во всех уголках страны. Чтобы снизить риск распространения сезонных заболеваний, социальные службы сейчас работают с удвоенной силой. Помогают с покупкой лекарств и продуктов. За помощью старики могут обратиться в территориальные центры. Такую работу сейчас проводят не только городские службы. Помощь оказывают и на селе. На подмогу приходят и волонтеры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь одиноким пожилым людям во всех уголках страны. Чтобы снизить риск распространения сезонных заболеваний, социальные службы сейчас работают с удвоенной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)