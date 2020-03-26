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Очередной чартер "Белавиа" доставил белорусов из Внукова на родину
26.03.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже четвертый чартер авиакомпании "Белавиа" сегодня ночью доставил из московского аэропорта Внуково в Минск граждан Беларуси и других стран. На борту находились 138 человек. 63 белоруса, остальные в основном украинцы, а также граждане Германии, Марокко, Узбекистана и Таджикистана. Для них перелет через Минск - практически единственная возможность попасть на родину. Напомним, ранее уже были организованы три чартерных рейса "Белавиа" во Внуково для доставки белорусских граждан домой.
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Уже четвертый чартер авиакомпании "Белавиа" сегодня ночью доставил из московского аэропорта Внуково в Минск граждан Беларуси и других стран. На борту находились 138...
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