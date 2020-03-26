ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Исполнилось 30 лет, как Владыка Стефан возглавляет Пинскую и Лунинецкую епархию

26.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Исполнилось 30 лет, как Владыка Стефан возглавляет Пинскую и Лунинецкую епархию
В марте 2020 года исполняется 30 лет, как Владыка Стефан возглавляет Пинскую и Лунинецкую епархию, которая объединяет приходы на территории Барановичского, Ганцевичского, Ивановского, Ивацевичского, Лунинецкого, Ляховичского, Пинского и Столинского районов.

За время служения Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа Пинского и Лунинецкого, на берестейской земле в полной мере возрождена жизнь Православной Церкви, восстановлены и отремонтированы старые храмы, возведены десятки новых церквей, украсивших села и города. Архиепископ много сделал для привития населению духовности и нравственности, а также внес большой вклад в укрепление связей между церковью и обществом, проповедь традиционных моральных ценностей. Владыка Стефан стал для окружающих примером служения Господу, милосердия и исполнения христианского долга.

Владыка Стефан (в миру –  Игорь Петрович Корзун) родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны Червенского района, что на Минщине. Окончил Духовную семинарию, а в 1979 году – и академию со степенью кандидата богословия. Постриг в монашество принял 9 января 1978 года в Свято-Успенском Жировичском монастыре. При постриге получил имя Стефан в честь первомученика и архидиакона Стефана. 9 января 1981 года возведен в сан архимандрита. По окончании Академии нес послушание благочинного, а с 1987 года – наместника Свято-Успенского Жировичского монастыря. Был ректором Минской духовной семинарии. 3 марта 1990 года в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска архимандрит Стефан был наречен епископом Пинским и Лунинецким. 25 февраля 2000 года возведен в сан архиепископа.

Труды Владыки Стефана на благо церкви и людей не раз отмечались на самом высоком уровне. Так, архиепископ удостоен многих церковных наград. Он награжден орденом преподобного Сергия Радонежского третьей и второй степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, орденом преподобного Серафима Саровского второй степени. В 2019 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве вручил архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, второй степени. Также в прошлом году Владыка во внимание к усердным архипастырским трудам награжден орденом преподобной Евфросинии Полоцкой – его вручил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В 2014 году архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан был удостоен звания «Почетный гражданин Брестской области». Так власти отметили вклад Владыки в популяризацию духовности и христианских ценностей в обществе, а также в укрепление авторитета Православной Церкви в регионе.

Вчера, 25 марта, архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану исполнилось 76 лет. Его жизнь наполнена благими делами беззаветного служения идеалам добра и справедливости, он пользуется глубоким уважением прихожан. Многая лета, Владыка!

Наталья МИЛЕВСКАЯ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В марте 2020 года исполняется 30 лет, как Владыка Стефан возглавляет Пинскую и Лунинецкую епархию, которая объединяет приходы на территории Барановичского,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте заработают «дачные» автобусные маршруты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика