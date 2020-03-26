Исполнилось 30 лет, как Владыка Стефан возглавляет Пинскую и Лунинецкую епархию

Источник материала: Полесская правда



В марте 2020 года исполняется 30 лет, как Владыка Стефан возглавляет Пинскую и Лунинецкую епархию, которая объединяет приходы на территории Барановичского, Ганцевичского, Ивановского, Ивацевичского, Лунинецкого, Ляховичского, Пинского и Столинского районов.

За время служения Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа Пинского и Лунинецкого, на берестейской земле в полной мере возрождена жизнь Православной Церкви, восстановлены и отремонтированы старые храмы, возведены десятки новых церквей, украсивших села и города. Архиепископ много сделал для привития населению духовности и нравственности, а также внес большой вклад в укрепление связей между церковью и обществом, проповедь традиционных моральных ценностей. Владыка Стефан стал для окружающих примером служения Господу, милосердия и исполнения христианского долга.

Владыка Стефан (в миру – Игорь Петрович Корзун) родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны Червенского района, что на Минщине. Окончил Духовную семинарию, а в 1979 году – и академию со степенью кандидата богословия. Постриг в монашество принял 9 января 1978 года в Свято-Успенском Жировичском монастыре. При постриге получил имя Стефан в честь первомученика и архидиакона Стефана. 9 января 1981 года возведен в сан архимандрита. По окончании Академии нес послушание благочинного, а с 1987 года – наместника Свято-Успенского Жировичского монастыря. Был ректором Минской духовной семинарии. 3 марта 1990 года в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска архимандрит Стефан был наречен епископом Пинским и Лунинецким. 25 февраля 2000 года возведен в сан архиепископа.

Труды Владыки Стефана на благо церкви и людей не раз отмечались на самом высоком уровне. Так, архиепископ удостоен многих церковных наград. Он награжден орденом преподобного Сергия Радонежского третьей и второй степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, орденом преподобного Серафима Саровского второй степени. В 2019 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве вручил архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, второй степени. Также в прошлом году Владыка во внимание к усердным архипастырским трудам награжден орденом преподобной Евфросинии Полоцкой – его вручил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В 2014 году архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан был удостоен звания «Почетный гражданин Брестской области». Так власти отметили вклад Владыки в популяризацию духовности и христианских ценностей в обществе, а также в укрепление авторитета Православной Церкви в регионе.

Вчера, 25 марта, архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану исполнилось 76 лет. Его жизнь наполнена благими делами беззаветного служения идеалам добра и справедливости, он пользуется глубоким уважением прихожан. Многая лета, Владыка!

Наталья МИЛЕВСКАЯ