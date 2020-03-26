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Семья Соколовых - новые герои проекта "Родные люди"
26.03.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО жизни большой семьи как она есть! Уже сегодня вечером мы познакомим вас с креативной командой Соколовых. Они танцуют, поют, рисуют и играют на музыкальных инструментах. А еще все вместе обустраивают дом, где каждому найдется место для творчества. Новую серию проекта
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О жизни большой семьи как она есть! Уже сегодня вечером мы познакомим вас с креативной командой Соколовых. Они танцуют, поют, рисуют и играют на музыкальных...
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