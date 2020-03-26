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Семья Соколовых - новые герои проекта "Родные люди"

26.03.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О жизни большой семьи как она есть! Уже сегодня вечером мы познакомим вас с креативной командой Соколовых. Они танцуют, поют, рисуют и играют на музыкальных инструментах. А еще все вместе обустраивают дом, где каждому найдется место для творчества. Новую серию проекта "Родные люди" смотрите после "Панорамы", а пока познакомимся с героями. 
 
 
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О жизни большой семьи как она есть! Уже сегодня вечером мы познакомим вас с креативной командой Соколовых. Они танцуют, поют, рисуют и играют на музыкальных...
 
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