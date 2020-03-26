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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья Соколовых - новые герои проекта "Родные люди" О жизни большой семьи как она есть! Уже сегодня вечером мы познакомим вас с креативной командой Соколовых. Они танцуют, поют, рисуют и играют на музыкальных...

О жизни большой семьи как она есть! Уже сегодня вечером мы познакомим вас с креативной командой Соколовых. Они танцуют, поют, рисуют и играют на музыкальных инструментах. А еще все вместе обустраивают дом, где каждому найдется место для творчества. Новую серию проектасмотрите после, а пока познакомимся с героями.