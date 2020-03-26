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В Бресте заработают «дачные» автобусные маршруты

26.03.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 28 марта в Бресте открываются сезонные автобусные маршруты, сообщает Брестский автобусный парк № 1.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 28 марта заработает маршрут № 45. Автобусы будут ездить от остановки «Газоаппарат» до садового товарищества «Радуга» по рабочим и выходным дням в 7.55, 9.30, 12.00, 16.00, 17.35. В обратном направлении: 8.40 10.15 12.45 16.45 18.17.

С 1 апреля добавятся еще два сезонных маршрута: 27А «Газоаппарат — с/т „Суница“» и 30А «Газоаппарат — Картодром».

Автобус № 27А будет курсировать только в рабочие дни. От брестского газоаппарата он будет отъезжать в 8.20, 9.57, 14.15, 19.08. От садового товарищества «Суница» в 9.08, 10.45, 15.02, 19.55.

Автобус № 30А будет курсировать в рабочие и выходные. В рабочие дни он будет отъезжать от газоаппарата в 6.25, 7.15, 8.55, 10.23, 11.55, 14.12, 15.01, 15.42, 16.30, 17.13, 20.14, 21.48. От картодрома: 7.08, 8.05, 9.40, 11.08, 12.38, 14.55, 15.44, 16.27, 17.17, 21.01.

По выходным дням 30А будет выежать от остановки «Газоаппарат» в 6.25, 10.23, 11.55, 15.01, 16.30, 20.14, 21.48. От картодрома: 7.08, 11.08, 12.38, 15.44, 17.17, 21.01.

Кроме того с 1 апреля изменится расписание движения маршруток № 26, 27, 30. Новое расписание можно скачать по ссылке.

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Теги: Брест
 
 
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