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В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне
26.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинске стартовала акция «Раздельный сбор – в каждый дом». В течение 2020 года она пройдет во всех микрорайонах города. Началась акция в микрорайоне Радужный.
В один из дней волонтеры, а это учащиеся профессиональных и средних специальных учебных заведений города, занимались наведением порядка в лесопарковой зоне – это 106-й-107-й кварталы Молотковичского лесничества Пинского лесхоза.
Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Кирилл Юрченко рассказал, что в рамках акции «Раздельный сбор – в каждый дом» поступило предложение провести экологическую благотворительную акцию по уборке лесопарковой территории, прилегающей к микрорайону Радужный. Она проводилась совместно с ГЛХУ «Пинский лесхоз», ЖКХ г. Пинска, горисполкомом.
Акция проходила под руководством сотрудников лесной охраны Молотковичского лесничества, в ней также участвовал и лесничий Андрей Толковец.
Инна УРБАНОВИЧ
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> Мешков и перчаток хватило всем В Пинске стартовала акция «Раздельный сбор – в каждый дом». В течение 2020 года она пройдет во всех микрорайонах города. Началась...
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