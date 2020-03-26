В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне

Источник материала: Полесская правда

В Пинске стартовала акция «Раздельный сбор – в каждый дом». В течение 2020 года она пройдет во всех микрорайонах города. Началась акция в микрорайоне Радужный.

В один из дней волонтеры, а это учащиеся профессиональных и средних специальных учебных заведений города, занимались наведением порядка в лесопарковой зоне – это 106-й-107-й кварталы Молотковичского лесничества Пинского лесхоза.

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Кирилл Юрченко рассказал, что в рамках акции «Раздельный сбор – в каждый дом» поступило предложение провести экологическую благотворительную акцию по уборке лесопарковой территории, прилегающей к микрорайону Радужный. Она проводилась совместно с ГЛХУ «Пинский лесхоз», ЖКХ г. Пинска, горисполкомом.

– К участию в акции мы приглашали и жителей города, и учащихся учреждений образования, – отметил Кирилл Михайлович. – Отрадно, что откликнулись многие – на уборку территории лесопарка вышли порядка 50 человек. Изначально планировалось собрать весь мусор, потом провести его сортировку. Но по предложению Пинского лесхоза в связи с достаточным количеством необходимых материалов – перчаток, мешков для мусора – было принято решение сортировать мусор сразу.





Акция проходила под руководством сотрудников лесной охраны Молотковичского лесничества, в ней также участвовал и лесничий Андрей Толковец.

– Мы должны воспитывать экологическую культуру у детей, чтобы они знали, что мусорить нельзя, ведь куда приятнее прийти в чистый лес, чтобы подышать свежим воздухом, – подчеркнул заместитель директора ГЛХУ «Пинский лесхоз» Александр Селивон. – Поэтому своим участием в акции ребята подают пример сверстникам, возможно, еще не совсем осознающим, насколько глобальна экологическая проблема, как важно не мусорить и сортировать отходы для последующей их переработки и утилизации.



В течение нескольких часов участники акции очищали территорию лесопарка от мусора, причем, напомню, сортировали его по видам. Затем всё взвесили и получили за это деньги. Вырученные средства направили в городское учреждение «Преданность другу», которое совместно с ЖКХ г. Пинска реализует социальный проект по передержке бездомных животных.

Инна УРБАНОВИЧ

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