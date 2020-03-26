﻿ В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне

26.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>
В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне

Мешков и перчаток хватило всем

В Пинске стартовала акция «Раздельный сбор – в каждый дом». В течение 2020 года она пройдет во всех микрорайонах города. Началась акция в микрорайоне Радужный.

В один из дней волонтеры, а это учащиеся профессиональных и средних специальных учебных заведений города, занимались наведением порядка в лесопарковой зоне – это 106-й-107-й кварталы Молотковичского лесничества Пинского лесхоза.

В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне

Девушки из медколледжа готовы к уборке мусора.

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Кирилл Юрченко рассказал, что в рамках акции «Раздельный сбор – в каждый дом» поступило предложение провести экологическую благотворительную акцию по уборке лесопарковой территории, прилегающей к микрорайону Радужный. Она проводилась совместно с ГЛХУ «Пинский лесхоз», ЖКХ г. Пинска, горисполкомом.

– К участию в акции мы приглашали и жителей города, и учащихся учреждений образования, – отметил Кирилл Михайлович. – Отрадно, что откликнулись многие – на уборку территории лесопарка вышли порядка 50 человек. Изначально планировалось собрать весь мусор, потом провести его сортировку. Но по предложению Пинского лесхоза в связи с достаточным количеством необходимых материалов – перчаток, мешков для мусора – было принято решение сортировать мусор сразу.

В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне

Ребята из лицея строителей с удовольствием участвуют в акции.

В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне

В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне

Учащиеся аграрно-технического колледжа им. А.Е. Клещева не в первый раз убирают здесь мусор.

Акция проходила под руководством сотрудников лесной охраны Молотковичского лесничества, в ней также участвовал и лесничий Андрей Толковец.

– Мы должны воспитывать экологическую культуру у детей, чтобы они знали, что мусорить нельзя, ведь куда приятнее прийти в чистый лес, чтобы подышать свежим воздухом, – подчеркнул заместитель директора ГЛХУ «Пинский лесхоз» Александр Селивон. – Поэтому своим участием в акции ребята подают пример сверстникам, возможно, еще не совсем осознающим, насколько глобальна экологическая проблема, как важно не мусорить и сортировать отходы для последующей их переработки и утилизации.

В Пинске волонтёры навели порядок в лесопарковой зоне
В течение нескольких часов участники акции очищали территорию лесопарка от мусора, причем, напомню, сортировали его по видам. Затем всё взвесили и получили за это деньги. Вырученные средства направили в городское учреждение «Преданность другу», которое совместно с ЖКХ г. Пинска реализует социальный проект по передержке бездомных животных.

Инна УРБАНОВИЧ
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Мешков и перчаток хватило всем В Пинске стартовала акция «Раздельный сбор – в каждый дом». В течение 2020 года она пройдет во всех микрорайонах города. Началась...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте заработают «дачные» автобусные маршруты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика