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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Особое внимание пожилым людям уделяют сотрудники милиции Особое внимание пожилым людям в эти дни уделяют сотрудники милиции. Правоохранители готовы оказать помощь не только по своим прямым обязанностям. Особенно это...

Особое внимание пожилым людям в эти дни уделяют сотрудники милиции. Правоохранители готовы оказать помощь не только по своим прямым обязанностям. Особенно это актуально в маленьких городах и на селе. Люди в форме предлагают старикам посильную помощь, стараясь взять некоторые их заботы на себя. Участкового Заславского отдела милиции Романа Асташко местные жители называют другом и встречают с неподдельной улыбкой.Учитывая непростую ситуацию и время, милиция считает необходимым еще раз поговорить с пожилыми людьми, чтобы они были внимательными и ни в коем случае не реагировали на разные уловки аферистов. В сезон распространения респираторных заболеваний не лишним будет спросить и о здоровье. И самим в данном случае надо предусмотреть все нюансы. У инспекторов обязательно медицинская маска, антисептик. С таким же набором работают и соцслужбы.