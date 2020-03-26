ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Особое внимание пожилым людям уделяют сотрудники милиции

26.03.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Особое внимание пожилым людям в эти дни уделяют сотрудники милиции. Правоохранители готовы оказать помощь не только по своим прямым обязанностям. Особенно это актуально в маленьких городах и на селе. Люди в форме предлагают старикам посильную помощь, стараясь взять некоторые их заботы на себя. Участкового Заславского отдела милиции Романа Асташко местные жители называют другом и встречают с неподдельной улыбкой.

Учитывая непростую ситуацию и время, милиция считает необходимым еще раз поговорить с пожилыми людьми, чтобы они были внимательными и ни в коем случае не реагировали на разные уловки аферистов. В сезон распространения респираторных заболеваний не лишним будет спросить и о здоровье. И самим в данном случае надо предусмотреть все нюансы. У инспекторов обязательно  медицинская маска, антисептик. С таким же набором работают и соцслужбы. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особое внимание пожилым людям в эти дни уделяют сотрудники милиции. Правоохранители готовы оказать помощь не только по своим прямым обязанностям. Особенно это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Очередной чартер "Белавиа" доставил белорусов из Внукова на родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика