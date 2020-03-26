«Получилась аллея обрубков». Возле вокзала в Витебске обрезали липы на бульваре

Источник материала: Tut.by

Недавно работники «Зеленхоза» обрезали липы на бульваре на улице Кирова. Многие витебляне считают, что деревья изуродовали. Был красивый зеленый уголок, а стала «аллея обрубков», пишут нам читатели. «Зеленхоз» пояснил, для чего так обрезали деревья.



Обрезка деревьев на бульваре на улице Кирова. Фото предоставлено читателем TUT.BY

— Формовочную обрезку лип иногда полезно проводить: она стимулирует рост пышных зеленых шапок. Это — начало реконструкции сквера. Не буду раскрывать всех деталей, но в результате он станет более современным, зеленым, — рассказал «Витебским вестям» главный инженер «Зеленхоза» Александр Ларьков.

А вот что думает по поводу такой обрезки ученый — заведующий кафедрой ботаники, кандидат биологических наук, доцент ВГУ Леонард Мержвинский:

— Любая обрезка травмирует насаждения в городской агрессивной среде, поэтому важно обрезать ветви на уровне ствола, а места спилов обязательно закрашивать. Если не соблюсти эти требования, деревья могут заболеть, засохнуть. В сквере на улице Кирова озеленители провели сильную обрезку больших деревьев (обычно формируют кроны у молодых). Липы обладают большим запасом прочности и, будем надеяться, легко перенесут процедуру. Раньше горожане негативно восприняли формовочную обрезку деревьев на Московском проспекте. Но деревья не погибли и приобрели эстетичный вид.



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Леонард Мержвинский вспомнил, что лет десять назад зеленхозовцы боролись с грибковыми заболеваниями, поразившими зеленые насаждения на улице Кирова: здесь долго не приживались новые посадки:

— Не хотелось бы повторения этой ситуации. Работы по формовке деревьев нужно проводить только там, где это целесообразно. Не нужно лишний раз их подвергать стрессу. Ведь мы любим свой город и хотим видеть его красивым, уютным и зеленым, чтобы все, что происходит, было во благо его жителей.



Фото предоставлено читателем TUT.BY

По поводу сильной обрезки деревьев в городе недавно высказался и мэр Вадим Зарянкин. Он распорядился , чтобы «Зеленхоз» не оставлял их совсем без ветвей.

Напомним, улицу Кирова Витебске хотят благоустроить улицу Кирова. Что там изменится">благоустраивают к «Дажынкам-2020» в Витебске. Ожидается, что здесь заменят чугунные ограждения и тротуарную плитку, установят фонтан и арки.