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Туристическая отрасль подсчитывает убытки

26.03.2020 11:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сказать, что год получился непростым для туристической отрасли - это не сказать ничего. Он кошмарный и для турфирм и для самих туристов.  Еще в январе раннее бронирование на лето било рекорды был отличный прогноз на сезон. Но всё рухнуло с пандемией короновируса и закрытием странами границ. Туристические агентства оказались в сложной финансовой ситуации. Поговорим об этом с председатель правления республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый  на связи (видео). 

 
 
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Сказать, что год получился непростым для туристической отрасли - это не сказать ничего. Он кошмарный и для турфирм и для самих туристов.  Еще в январе раннее...
 
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