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Туристическая отрасль подсчитывает убытки
26.03.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСказать, что год получился непростым для туристической отрасли - это не сказать ничего. Он кошмарный и для турфирм и для самих туристов. Еще в январе раннее бронирование на лето било рекорды был отличный прогноз на сезон. Но всё рухнуло с пандемией короновируса и закрытием странами границ. Туристические агентства оказались в сложной финансовой ситуации. Поговорим об этом с председатель правления республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый на связи (видео).
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Сказать, что год получился непростым для туристической отрасли - это не сказать ничего. Он кошмарный и для турфирм и для самих туристов. Еще в январе раннее...
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