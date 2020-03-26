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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Туристическая отрасль подсчитывает убытки Сказать, что год получился непростым для туристической отрасли - это не сказать ничего. Он кошмарный и для турфирм и для самих туристов. Еще в январе раннее...

Сказать, что год получился непростым для туристической отрасли - это не сказать ничего. Он кошмарный и для турфирм и для самих туристов. Еще в январе раннее бронирование на лето било рекорды был отличный прогноз на сезон. Но всё рухнуло с пандемией короновируса и закрытием странами границ. Туристические агентства оказались в сложной финансовой ситуации. Поговорим об этом с председатель правления республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый на связи