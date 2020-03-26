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За январь-февраль в Беларуси построено 5,1 тысячи новых квартир
26.03.2020 10:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКаждая третья квартира в этом году построена для белорусов с господдержкой. Таковы данные Белстата за первые два месяца года. В целом же в Беларуси ключи от новых квартир в январе-феврале получили свыше 5 тысяч человек. Напомним, в прошлом году в стране был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой, рост составил почти 10 % .
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Каждая третья квартира в этом году построена для белорусов с господдержкой. Таковы данные Белстата за первые два месяца года. В целом же в Беларуси ключи от новых...
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