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За январь-февраль в Беларуси построено 5,1 тысячи новых квартир

26.03.2020 10:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждая третья квартира в этом году построена для белорусов с господдержкой. Таковы данные Белстата за первые два месяца года. В целом же в Беларуси ключи от новых квартир в январе-феврале получили свыше 5 тысяч человек. Напомним, в прошлом году в стране был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой, рост составил почти 10 % . 

 
 
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Каждая третья квартира в этом году построена для белорусов с господдержкой. Таковы данные Белстата за первые два месяца года. В целом же в Беларуси ключи от новых...
 
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