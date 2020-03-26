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Литва ввела обязательный двухнедельный карантин при въезде в страну

26.03.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

При этом наша соседка продлила действие транзитного коридора для граждан, которые возвращаются домой, до 30 марта.  Белорусский МИД советует нашим соотечественникам оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве. Если срок законного пребывания закончился, а выехать иностранец не успел не по своей вине, то ему можно остаться в стране до окончания карантина. После его завершения необходимо будет покинуть Литву.  В Украине введен режим чрезвычайной ситуации. А Польша заявила о том, что ее границы останутся закрытыми для иностранцев до 13 апреля.
 
 
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При этом наша соседка продлила действие транзитного коридора для граждан, которые возвращаются домой, до 30 марта.  Белорусский МИД советует нашим...
 
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