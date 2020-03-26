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Литва ввела обязательный двухнедельный карантин при въезде в страну
26.03.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри этом наша соседка продлила действие транзитного коридора для граждан, которые возвращаются домой, до 30 марта. Белорусский МИД советует нашим соотечественникам оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве. Если срок законного пребывания закончился, а выехать иностранец не успел не по своей вине, то ему можно остаться в стране до окончания карантина. После его завершения необходимо будет покинуть Литву. В Украине введен режим чрезвычайной ситуации. А Польша заявила о том, что ее границы останутся закрытыми для иностранцев до 13 апреля.
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При этом наша соседка продлила действие транзитного коридора для граждан, которые возвращаются домой, до 30 марта. Белорусский МИД советует нашим...
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