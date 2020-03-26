Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва ввела обязательный двухнедельный карантин при въезде в страну При этом наша соседка продлила действие транзитного коридора для граждан, которые возвращаются домой, до 30 марта. Белорусский МИД советует нашим...

При этом наша соседка продлила действие транзитного коридора для граждан, которые возвращаются домой, до 30 марта. Белорусский МИД советует нашим соотечественникам оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве. Если срок законного пребывания закончился, а выехать иностранец не успел не по своей вине, то ему можно остаться в стране до окончания карантина. После его завершения необходимо будет покинуть Литву. В Украине введен режим чрезвычайной ситуации. А Польша заявила о том, что ее границы останутся закрытыми для иностранцев до 13 апреля.