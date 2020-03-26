Предлагайте места для посадки деревьев!

Источник материала: Единство

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Все собранные от граждан предложения будут направлены В Борисовскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды и оперативно проанализированы.

Предлагая какое-либо место, учитывайте, что для посадки древесно-кустарниковой растительности непригодными являются участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений.