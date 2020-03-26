До +16°С ожидается в Беларуси 27 марта

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси 27 марта ожидается до 16 градусов тепла, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет переменная облачность и без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем порывы будут достигать 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 6 градусов, местами до 8 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.

По информации БелТА.