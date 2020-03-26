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До +16°С ожидается в Беларуси 27 марта
26.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В предстоящие сутки будет переменная облачность и без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днем порывы будут достигать 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до минус 6 градусов, местами до 8 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.
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