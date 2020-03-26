Подведены итоги областного смотра-конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

Организаторами смотра-конкурса являются главное управление по образованию Минского облисполкома и Минский областной совет ОСВОД.
Учащиеся Минщины представили на конкурс более 200 творческих работ в четырех номинациях: «Художественно-изобразительное творчество», «Фототворчество», «Кроссворд, ребус», «Видеотворчество». Лучшие из них стали победителями и призерами.
Номинация «Художественно-изобразительное творчество»:
3 место – Заковороднова Мария, учащаяся 8 класса ГУО «Средняя школа № 18 г. Борисова» (отрывная листовка «Прочти и сохрани! (Безопасная зима)»).
Победители и призеры награждены дипломами Минской областной организации ОСВОД и ценными подарками.
Поздравляем борисовчан!