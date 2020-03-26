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Подведены итоги областного смотра-конкурса «Дети. Вода. Безопасность»

26.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Организаторами смотра-конкурса являются главное управление по образованию Минского облисполкома и Минский областной совет ОСВОД.

Учащиеся Минщины представили на конкурс более 200 творческих работ в четырех номинациях: «Художественно-изобразительное творчество», «Фототворчество», «Кроссворд, ребус», «Видеотворчество». Лучшие из них стали победителями и призерами.

Номинация «Художественно-изобразительное творчество»:

3 место – Заковороднова Мария, учащаяся 8 класса ГУО «Средняя школа № 18 г. Борисова» (отрывная листовка «Прочти и сохрани! (Безопасная зима)»).

Победители и призеры награждены дипломами Минской областной организации ОСВОД и ценными подарками.

Поздравляем борисовчан!

https://uomoik.gov.by

 
 
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Определены победители и призеры областного смотра-конкурса «Дети. Вода. Безопасность», который проводился для привлечения внимания общественности к проблемам...
 
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